Dalla Cina a Piacenza: il Kung Fu per gli adolescenti

Per la prima volta a Piacenza la Scuola San Bao Kung Fu Kuan presenta il corso Kung Fu Teen, un vero e proprio allenamento fisico e mentale diverso dalle solite proposte sportive, che arriva dalla Cina ed è pensato per gli adolescenti di età compresa tra gli 11 e i 16 anni.

Il corso è tenuto dal Maestro Carlo Cangelosi che ha dedicato la sua vita alla ricerca e all’approfondimento delle arti marziali cinesi.

Per chi vorrà approfondire meglio il tema, la Scuola San Bao Kung Fu Kuan ha organizzato un Open Day nella giornata di venerdì 27 settembre, presso il centro CIK Veggioletta Sport, Strada Gragnana 9. Si tratta di un evento a cui sono chiamati a partecipare i genitori con i propri figli per poter approfondire la disciplina e poter assistere ad una prova formativa. La durata prevista è dalle 18.30 alle 20.30, la partecipazione è gratuita.

Che cos’è KUNG FU TEEN? – Il corso è pensato per i ragazzi e le ragazze che si trovano ad affrontare un momento delicato come quello dell’adolescenza. Si tratta di un allenamento utile alla loro crescita e al rafforzamento dell’autostima, ma non solo!

I ragazzi impareranno:

a rafforzare l’autostima e la sicurezza

a controllare l’aggressività

a sostenere il confronto

a conquistare un’eccellente abilità fisica

a correggere la postura

a respirare e a resistere

a concentrarsi

ad agire con le famose tecniche degli animali

a utilizzare le armi del Kung Fu

ad allenarsi in gruppo

a praticare una vera e propria esperienza del corpo

a comprendere e coltivare il valore del rispetto

Il Maestro Carlo Cangelosi e la scuola San Bao Kung Fu Kuan – Il Maestro Carlo Cangelosi è Presidente e Direttore tecnico della Scuola San Bao Kung Fu, attiva a Piacenza da 23 anni, una scuola tradizionale dove l’impegno divulgativo pone al servizio del pubblico piacentino il prezioso patrimonio culturale e tecnico del Tajiquan, del Wing Chun e del Qi Gong, nonché l’efficacia dell’Autodifesa nella sua versione più realistica.

La San Bao Kung Fu Kuan si contraddistingue per la raffinatezza dei contenuti, il rigoroso rispetto delle originali tradizioni di ogni disciplina trattata e per la particolare ricercatezza delle modalità didattiche, tutti aspetti indispensabili per il riconoscimento della più alta professionalità.

Tutti gli interessati sono invitati a concordare un primo colloquio con lo staff e con il Maestro Carlo Cangelosi. Chi fosse interessato potrà contattare direttamente la Scuola ai seguenti numeri: 338 3007262 CARLO oppure 335 5483475 SIMONETTA

Per saperne di più: www.sanbaokungfu.it

Facebook: @San Bao Kung Fu – Piacenza

Instagram:@sanbaokungfupiacenza