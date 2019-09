Del Favero azzurro Under 21. Ecco le info per i biglietti con la Triestina

Mattia Del Favero in Nazionale. Il portiere biancorosso è stato convocato nella rappresentativa Under 21 per l’amichevole con la Moldavia e per la prima partita di qualificazione ad Euro2021 con il Lussemburgo.

I biglietti per Triestina-Piacenza di domenica prossima

A partire dalle ore 14 di martedì 3 settembre 2019 è attiva la prevendita dei biglietti del settore ospiti per la gara Triestina-Piacenza in programma domenica 8 Settembre 2019 alle ore 17:30 presso lo stadio “Nereo Rocco” di Trieste, valevole per la 3° giornata del campionato Serie C 2019/2020.

I tagliandi si potranno acquistare presso il circuito Do it yourself https://www.diyticket.it/events/Sport/2898/triestina-piacenza

con possibilità di prenotare e/o acquistare attraverso il sistema sisalpay e/o contattando il call center al numero 892369.

PREZZO SETTORE OSPITI:

Biglietto Intero: euro 13,00 (comprensivo di commissioni d’incasso prevendita)

Biglietto Ridotto: euro 11,00 (comprensivo di commissioni d’incasso prevendita)

Donne, over 65, portatori di handicap con certificazione d’invalidità inferiore al 75%

Biglietto Cortesia: euro 2,00 (comprensivo di commissioni d’incasso prevendita)

Minori di 10 anni; portatori di handicap con certificazione d’invalidità pari o superiore al 75%

I tagliandi del Settore Ospiti si possono acquistare fino alle ore 19 di SABATO 7 SETTEMBRE 2019, pertanto il giorno della gara NON sarà possibile acquistare i biglietti per il Settore Ospiti. I biglietti potranno essere acquistati senza Fidelity Card.