Demolizione delle casermette di viale Malta, il Comune impegna 278mila euro

Il Comune di Piacenza ha impegnato la somma di 278mila e 706 euro per i lavori di demolizione delle casermette in stato di abbandono e degrado nel parcheggio di viale Malta a Piacenza.

Come si desume dalla determina dell’amministrazione comunale, si tratta della una stecca di fabbricati collocata tra il parcheggio pubblico di Viale Malta, Via Palmerio, i confinanti uffici comunali ed i condomini privati, denominata “Ex Caserma Zanardi Landi”.

L’assessore all’Urbanistica Erika Opizzi ha spiegato che nelle settimane scorse è stata sistemata la situazione catastale del complesso, preliminare alla ripartizione della spesa.

Il complesso – dove negli anni scorsi hanno trovato rifugio più volte persone senza fissa dimora e sbandati – è in parte di proprietà statale ed in parte di proprietà comunale, per questo la spesa complessiva è suddivisa tra Comune di Piacenza e Demanio.

I lavori di demolizione dovrebbero partire nelle prossime settimane e concludersi entro la fine dell’anno.

Il 31 maggio scorso si è svolto un sopralluogo congiunto di Agenzia del Demanio e Comune di Piacenza che ha evidenziato le pessime condizioni dell’intera stecca di fabbricati, con crollo parziale delle coperture della estremità settentrionale, di proprietà comunale, oltre che da diversi fori presenti nella falda est del tetto del corpo di fabbrica di proprietà demaniale.

Inoltre, l’intero sporto del tetto del fabbricato – si legge nel provvedimento amministrativo – risulta completamente ammalorato, al pari del tavolato del sottotetto visionabile all’interno della porzione centrale. Il manto di copertura del corpo di fabbrica di proprietà demaniale, privo di tenuta dall’acqua meteorica, è costituito da lastre di fibrocemento in pessimo stato di conservazione

L’Agenzia del demanio – Direzione Regionale Emilia Romagna ha quantificato i costi generali dell’intervento distinguendo le somme di competenza del Demanio da quelle del Comune di Piacenza, con richiesta di comunicare l’impegno dell’Amministrazione comunale a sostenere le spese di intervento per la quota parte, pari esattamente a 278.706,86 euro.

Considerato quindi lo stato manutentivo della struttura, la destinazione urbanistica, nonché le previsioni di utilizzo del bene indicate nel programma di valorizzazione predisposto dal Comune di Piacenza, nonché l’autorizzazione alla demolizione delle strutture, rilasciata all’Agenzia del Demanio dalla competente Soprintendenza, risulta indispensabile ed urgente procedere ai lavori di demolizione per ragioni di sicurezza e igienico-sanitarie, a tutela della salute e incolumità pubblica, e previo sgombero dei soggetti occupanti abusivamente il compendio.