Allerta Gialla per frane e piene dei corsi minori e per temporali per le per la provincia di Piacenza.

Lo ha emesso la Protezione civile regionale per la giornata di domenica 8 settembre, durante la quale si prevedono temporali organizzati sul settore occidentale della regione, con tendenza ad attenuazione dalle ore serali.

Possibili temporali sparsi anche sulle aree prossime all’asta del Po; scarsa possibilità invece per la zona della Romagna, dove si prevedono però raffiche di vento sulle zone pedecollinari, così come sul crinale appenninico, anche se con valori sotto la soglia di allerta.

Lunedì è previsto il ritorno del sole con una risalita delle temperature.