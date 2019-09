Diventare un trader di successo: sogno o opportunità reale?

Negli ultimi anni il mondo del trading online si è arricchito di nuovi siti, nuove piattaforme disponibili in rete, numerosi trader alle prime armi, anche nel nostro Pase.

La proposta è abbastanza chiara: investire cifre modiche per guadagnare ingenti quantità di denaro in tempi brevi. Per chi l’opportunità di dedicarsi al Trading online risulta particolarmente allettante rimane però un quesito, che riguarda la legittimità di questo tipo di investimenti e le reali possibilità di guadagno.

Quanto si guadagna con il trading online – Non serve essere degli esperti del settore per comprendere l’offerta proposta dai numerosi siti che permettono di accedere alle piattaforme di Trading online. La questione è anzi abbastanza semplice, visto che gli affari in questo settore si aprono e si chiudono in tempi brevissimi, a volte anche meno di 5 minuti; questo tempo è sufficiente per perdere il capitale investito o per guadagnare cifre che si avvicinano all’80-90% dell’investimento iniziale.

Facciamo due conti, se decidiamo di investire 100 euro, tra cinque minuti potremmo trovarci con 180 euro, oppure potremmo perdere l’intera cifra. Non si tratta di un gioco a premi o di una lotteria, ma semplicemente di investimenti velocissimi su qualsiasi tipologia di mercato. Il coltello dalla parte del manico ce l’ha l’investitore, che ha tutto il diritto di informarsi sull’andamento dei mercati, di fare previsioni e grafici di vario genere, di utilizzare tutti i metodi possibili in modo da aumentare la possibilità di accedere a speculazioni che vadano a buon fine.

Il rischio negli investimenti – Come abbiamo detto nel trading online è possibile perdere quanto investito, sempre che un affare non vada come ci si attendeva. Negli investimenti, di qualsiasi genere, il rischio è strettamente correlato alle possibilità di guadagno: più queste salgono, più aumenta anche il rischio. Non stiamo quindi parlando di truffe o di raggiri, semplicemente di investimenti a forte rischio.

Per diminuire tale rischio è necessario partire preparati. A tal proposito sono disponibili in rete, e non solo, corsi, guide, tutorial di vario genere, così come tutte le informazioni necessarie a diventare un trader di successo. Buttarsi come dilettanti allo sbaraglio non è mai una buona idea, soprattutto in questo ambito. Stiamo infatti parlando di investire del denaro, con il rischio di perderlo e la possibilità di guadagnarne molto e in tempi brevi.

Dove si impara a fare trading online – Le possibilità per imparare a fare il trader sono molteplici. Gli stessi siti che permettono di accedere alle piattaforme di trading propongono il materiale necessario ad informarsi sulla prassi del trading online, sulle tecniche più in uso da parte dei trader di successo e a volte anche notizie che riguardano gli affari migliori del giorno. Chi desidera avvicinarsi al trading online dovrebbe sempre partire con i piedi di piombo, evitando di investire cifre troppo elevate e cercando di informarsi a fondo su come funzionano i mercati e i diversi prodotti derivati disponibili. Solo in seguito potrà cominciare effettivamente a utilizzare il proprio denaro in modo profittevole.