Domenica a Rivergaro giornata #PlasticFree con la senatrice Mantovani (M5s)

Domenica di approfondimenti ambientali a Rivergaro (Piacenza). Nel pomeriggio del 29 settembre il parco sul lungo Trebbia ospiterà l’agorà #IoSonoPlasticFree.

L’evento è organizzato dalla senatrice del MoVimento 5 Stelle Maria Laura Mantovani. “Intendiamo promuovere il Green New Deal del Governo Conte 2 – sottolinea – e far conoscere la legge Salvamare. Con il testo si punta a introdurre buone pratiche di economia circolare e sensibilizzare i cittadini per aumentare la sensibilità ambientale”.

L’incontro si svolgerà dalle 16,30 alle 18,30. Vi prenderanno parte la vicepresidente della Camera Maria Edera Spadoni, i parlamentari M5S Gianmarco Corbetta, Marco Croatti, Patty L’Abbate, Michela Montevecchi, Sabrina Ricciardi e Davide Zanichelli. “La nuova legislatura sta contribuendo al cambiamento – rimarca Spadoni – con passi concreti come l’abolizione della plastica sia alla Camera sia al Senato. Per invertire la rotta serve però l’impegno di tutti. Ecco perché noi portavoce in Parlamento incontriamo volentieri i cittadini per promuovere la consapevolezza ‘green’ e diffondere le buone pratiche”.

“Il Green New Deal promosso dal governo Conte 2 intende promuovere un radicale cambio di paradigma culturale – conclude Zanichelli – in cui la protezione dell’ambiente e della biodiversità siano inseriti tra i principi fondamentali del sistema costituzionale italiano. Intendiamo mettere al centro la protezione dell’ambiente attraverso scelte concrete, come il ricorso alle rinnovabili, la protezione dei mari e il contrasto ai cambiamenti climatici”.

L’incontro proseguirà con un aperitivo #PlasticFree al bar del Parco (dalle 18,30) e con una pizzata #PlasticFree al Braciere 2.0 (prenotazione al 335 8198459).