Domenica di “Sbaracco” a Piacenza, caccia agli sconti in centro

Domenica di “Sbaracco” a Piacenza. Dalle 9 alle 20, come ormai tradizione in centro si “celebra” la fine dei saldi estivi con una svendita d’eccezione: i negozi del centro (qui la lista completa) hanno la possibilità di uscire all’esterno dei propri locali con banchi e stendini, proponendo le ultime occasioni della stagione.

LE LIMITAZIONI AL TRAFFICO – Per consentire lo svolgimento del tradizionale appuntamento commerciale di fine saldi, domenica 1 settembre, dalle 8 alle 24 sarà vietata la circolazione nel tratto di via Garibaldi tra via Illica e largo Battisti, in corso Vittorio Emanuele (dal Pubblico Passeggio a piazza Cavalli), nei tratti di via Calzolai da piazzetta Grida a via Mentana e da vicolo Manzini a vicolo S. Ulderico, per l’intero tratto di via Cavour da piazza Cavalli a via Roma, in via Chiapponi, via Daveri, via Felice Frasi, via Legnano, via Pace (da piazza Duomo a vicolo Tarocco), via S. Antonino, via S. Donnino, via San Giovanni (da corso Vittorio Emanuele a vicolo dei Cavalli), nel tratto di via San Siro tra corso Vittorio Emanuele e l’accesso al parcheggio Politeama, in via Sopramuro, via Medoro Savini, via XX Settembre, nel tratto di via Romagnosi tra via Carducci e piazza Duomo, nonché nella stessa piazza Duomo.

Dall’osservanza del divieto sono esonerati residenti, dimoranti e fruitori di posti auto privati – oltre ai mezzi di soccorso – che potranno, in base alle diverse fasi della manifestazione, percorrere con la massima cautela le vie citate. Le linee del trasporto pubblico urbano potranno circolare lungo la direttrice Stradone Farnese – via Venturini (attraversando corso Vittorio Emanuele) o transitare in piazza Borgo, se provenienti da via Taverna, dirigendosi poi verso via Castello.

Varrà per tutti, invece, il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati, dalle 6 alle 24 di domenica 1 settembre, nel tratto di corso Vittorio Emanuele tra via Palmerio e lo Stradone Farnese, in piazza Duomo, nel tratto di Stradone Farnese tra corso Vittorio Emanuele e il civico 5, all’altezza del civico 41 in via Frasi, in via Chiapponi, nell’intero tratto di via Cavour da piazza Cavalli a via Roma, in via San Donnino, di fronte al civico 6 di via Pace, in via Medoro Savini e in via Legnano.

Vietate bevande e alimenti in contenitori di vetro o lattine – Come già avviene in occasione dei “Venerdì Piacentini” e di altre manifestazioni che richiamano un considerevole afflusso di cittadini, anche domenica 1° settembre, per garantire lo svolgimento in sicurezza dello “Sbaracco”, dalle 8 alle 20.30 sarà in vigore in centro storico a Piacenza l’ordinanza che vieta la somministrazione, il consumo, la vendita e la detenzione in luogo pubblico di bevande e alimenti in contenitori di vetro o lattine.

Il provvedimento riguarda non solo gli esercizi aderenti o direttamente coinvolti nello “Sbaracco”, ma tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, commercio ambulante e attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari. Sarà comunque consentita la vendita di prodotti conservati in vetro nei banchi alimentari, non adibiti al consumo sul posto, nell’area di svolgimento della manifestazione.

In caso di mancato rispetto del divieto, la sanzione sarà pari a 500 euro, con facoltà di estinguerla in misura ridotta per la somma di 333.33 euro. L’area interessata è quella delimitata da Pubblico Passeggio, via Palmerio, viale Beverora, viale Malta, via Delle Valli, via Tramello, via Maculani, piazzale Milano, viale Sant’Ambrogio, piazzale Marconi, via La Primogenita e piazzale Roma (includendo tutti i pubblici esercizi posti lungo le strade citate), cui si aggiungono via Alberici, piazzale Libertà, via Cavaciuti e piazzale Genova, dall’intersezione con via XXIV Maggio a quella con via Palmerio