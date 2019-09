Domenica il torneo under 14 “Assigeco for you”

DOMENICA AL PALACAMPUS IL TORNEO UNDER 14 “ASSIGECO 4 YOU”

Una giornata interamente dedicata alla pallacanestro Under 14. Questo è quanto accadrà domenica al PalaCampus di Codogno. Assigeco Piacenza, San Pio X Mantova, Scaligera Basket Verona e Pallacanestro Collegno saranno protagoniste di “Assigeco 4 You”, torneo dedicato alla categoria Under 14, ovvero ai ragazzi nati nel 2006 e 2007.

“Questo torneo – commenta il Responsabile del Settore Giovanile Massimiliano Giannoni – è nato dall’idea di coinvolgere in un evento che dura tutta la giornata quattro rappresentative provenienti da regioni diverse. Avremo dunque tre squadre che quest’anno disputeranno il campionato Elite di categoria, ovvero Piacenza in Emilia Romagna, Collegno in Piemonte e Verona in Veneto, mentre Mantova prenderà parte al torneo denominato Top in Lombardia. Sono convinto che sarà una buona occasione per quanto ci riguarda per disputare due partite di alto livello in vista dell’esordio in campionato in calendario per la prima settimana di ottobre e per tutti di trascorrere una giornata di grande divertimento insieme sul campo”.

Il programma della giornata è molto fitto: si comincia di buon mattino alle 9.30 con l’incontro tra Assigeco Piacenza e San Pio X Mantova.

A seguire, alle 11.30, la partita tra Scaligera Verona e Pallacanestro Collegno.

Le finali si disputeranno nel pomeriggio a partire dalle 15.30 con quella per il terzo posto, per terminare alle 17.30 con la finalissima.

Flavio Suardi

Ufficio Stampa

UCC ASSIGECO PIACENZA