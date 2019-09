Domenica per la Vigor sfida contro il Mantova

Calcio serie D girone D, domenica c’è Vigor Carpaneto 1922-Mantova: gli orari di apertura biglietterie e cancelli

Alle 13,30 aprirà il botteghino riservato agli ospiti con ingresso al settore dedicato, mentre la biglietteria dei locali sarà aperta alle 13,45, con contestuale ingresso allo stadio. Ultimo giorno per la campagna abbonamenti biancazzurra

Domenica alle 15 allo stadio “San Lazzaro” di Carpaneto andrà in scena la sfida Vigor Carpaneto-Mantova valida per la quarta giornata d’andata del campionato di serie D (girone D). La società di casa rende noto gli orari dell’apertura delle biglietterie e dei cancelli per l’ingresso ai settori.

Alle 13,30 verrà aperta la biglietteria riservata ai tifosi ospiti, con contestuale ingresso al settore dedicato, mentre i tifosi locali potranno acquistare il proprio tagliando ed entrare allo stadio a partire dalle 13,45. Inoltre, la Vigor Carpaneto 1922 rende noto che domani (domenica) sarà l’ultimo giorno disponibile per sottoscrivere la campagna abbonamenti annuale biancazzurra.