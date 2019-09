Donazioni, evento Match it Now di Admo in largo Battisti

In occasione della settimana nazionale per la donazione del midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, a Piacenza i volontari Admo e gli operatori Ausl saranno presenti sabato 28 settembre, in Largo Battisti, dalle 9 alle 19 a Piacenza.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani tra i 18 e i 35 anni. Come in altre 180 piazze n tutta Italia, sarà possibile ricevere tutte le informazioni sul tema e fare la tipizzazione attraverso il prelievo salivare per iscriversi nel Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR).

L’anno scorso, in tutta la penisola, sono stati reclutati 3.872 nuovi donatori tra i 18 e i 35 anni grazie ai punti informativi attivati sul territorio. A Piacenza i donatori attualmente iscritti al registro sono 6800. I donatori che effettivamente sono stati chiamati a donare cellule staminali emopoietiche e che hanno eseguito il prelievo sono stati 45. L’unità operativa Immunogenetica e cellule staminali emopoietiche si occupa dell’arruolamento, congiuntamente ai medici del Servizio Trasfusionale dell’iscrizione e gestione dei donatori e dei pazienti che necessitano un trapianto.

“Scegliere di diventare donatore di cellule staminali emopoietiche – sottolinea l’Ausl – è un gesto di solidarietà che può salvare una vita. Solo 1 donatore su 100.000 è compatibile al 100% con chi è in attesa di trapianto. Chiunque può diventare un donatore di cellule staminale emopoietiche, da midollo osseo o da sangue periferico: basta avere tra i 18 e i 35 anni, godere di buona salute e pesare più di 50 kg”.