Droga nelle mutande e taser nello zaino, 18enne in manette

Arrestato in città giovane pusher di 18 anni: aveva 30 grammi di hashish nascosti nelle mutande e un taser nello zaino.

Il ragazzo, nato a Milano e residente in provincia di Lodi, pregiudicato, è stato fermato dai carabinieri della Stazione di Piacenza Levante nei pressi della stazione ferroviaria: è accusato di spaccio di droga.

Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di lunedì 23 settembre, mentre gli uomini dell’Arma, in abiti civili, erano impegnati in un servizio di osservazione e monitoraggio di noti tossicodipendenti che sovente nelle prime ore pomeridiane si aggirano nella zona compresa tra via Roma, Giardini Margherita e stazione ferroviaria.

I militari hanno notato uno straniero di origini magrebine, già a loro noto quale assuntore di sostanze stupefacenti, dirigersi verso il centro commerciale della stazione. Dopo essersi guardato intorno, l’uomo si è avvicinato ad un giovane italiano. I due dopo una breve conversazione, si sono accorti di essere monitorati e hanno provato ad allontanarsi velocemente.

Gli uomini della Levante sono però intervenuti prontamente fermando la coppia. I due sono stati perquisiti: il 18enne, nascosti negli indumenti intimi, aveva due involucri di plastica con all’interno quasi 30 grammi di hashish e 330 euro in contanti nel portafoglio, somma ritenuta provento di spaccio da parte dei carabinieri. Nello zaino aveva anche un dissuasore elettrico funzionante (taser).

Il ragazzo è stato così portato in caserma e, dopo le formalità di rito, arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere. Comparirà davanti al giudice per il processo per direttissima.