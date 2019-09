Due giorni solidale nel segno dello sport per l’hospice “La Casa di Iris”

La Piacenza sportiva si stringe attorno all'”Hospice La Casa di Iris“.

Corsa, scherma, calcio, basket, bocce, tiro con l’arco, ma non solo: oggi, sabato 14 e domenica 15 settembre, in diversi punti della città i cittadini – grazie al coinvolgimento di 26 associazioni del territorio – potranno cimentarsi in 24 sport differenti in una 24 ore solidale unica nella storia di Piacenza. Per partecipare ad ogni attività sarà necessario fare una donazione di dieci euro, con cui sarà possibile anche ottenere diversi gadget come portachiavi e magliette: l’intero ricavato verrà quindi devoluto alla Casa di Iris per sostenere i diversi servizi dell’Hospice.

Tutti i dettagli e il calendario completo – con eventuali cambi di programma – della due giorni sono consultabili sul sito “Hospice La Casa di Iris“.