Due intrusioni nella notte, a Guardamiglio e a Monticelli

Notte impegnativa per gli uomini di Metronotte Piacenza. Intorno alle 3 sono stati impegnati in due operazioni riconducibili ad altrettante effrazioni.

La prima in una ditta di Guardamiglio e la seconda in una carrozzeria di Monticelli d’Ongina.

Nel primo caso si è trattata di un’operazione organizzata (è stato addirittura utilizzato un tir per creare un blocco stradale ed impedire l’arrivo delle Forze dell’Ordine).

Sul posto è intervenuta una pattuglia di Metronotte Piacenza e una dei carabinieri, mentre contemporaneamente un’altra automobile dei Metronotte si è recata in autostrada per cercare di intercettare i malviventi su questa possibile via di fuga.

Nel secondo caso una guardia ha notato il portone della carrozzeria completamente aperto; sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Cortemaggiore che si sono premurati di aspettare il proprietario dello stabile per controllare eventuali ammanchi.