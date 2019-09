Due marce aprono la 24 ore di sport per l’hospice “La Casa di Iris”

Saranno le marce di 5 e 10 chilometri organizzate dalla Placentia Marathon ad aprire ufficialmente la 24 ore di sport che sabato 14 e domenica 15 settembre Piacenza dedica interamente all’Hospice “La Casa di Iris”. Il via alla manifestazione sarà dato proprio dal piazzale dell’Hospice, dove da un’ora prima della partenza sarà possibile iscriversi e acquistare la maglia personalizzata della 24 Ore che dà diritto all’ingresso e alla partecipazione di tutti gli eventi in programma nel weekend, compresa la partita del rugby e la festa finale al Beltrametti la domenica sera a partire dalle 19.

Il percorso della 5 km vede la partenza appunto dal piazzale dell’Hospice in via Bubba e i seguenti passaggi al Centro Magnana, alla Colombarini Rizzi, ciclabile Farnesiana, la Colombara e ritorno alla Magnana e Hospice. Percorso condiviso per la 10 chilometri fino alla ciclabile Farnesiana, quindi via Artenia, Mucinasso (postazione di ristoro), Cascina Regina, Palazzo Lodigiani, San Bonico, ciclabile, Volta del Vescovo, ritorno alla Magnana e Hospice.

Un’organizzazione che ha messo in primo piano ovviamente le esigenze degli ospiti e dei loro parenti e amici a cui resta riservato il piazzale del parcheggio della struttura. «Al cancello di ingresso un arco gonfiabile e la vela dell’evento indicheranno la partenza e l’arrivo. Il parcheggio interno è ovviamente riservato ai parenti degli ospiti presenti nella struttura e, proprio per questo, la sosta delle auto dei partecipanti è prevista in via Goitre e al Centro Commerciale “Galassia”. Da entrambi i punti l’Hospice è raggiungibile attraversando il giardino. Gli alpini – sottolinea Sergio Fuochi, presidente della Fondazione “La Casa di Iris” – saranno a disposizione per facilitare le operazioni di parcheggio». In contemporanea alla marcia, alla Canottieri Vittorino andrà in scena il Memorial Solenghi di Canottaggio, all’AT di Borgotrebbia sarà possibile giocare a Tennis, a Rivergaro il Padel.

A seguire, sempre sabato pomeriggio, il Villaggio Coni in piazzetta Pescheria, lezioni di Judo alla palestra Sakura, il torneo bimbi di Calcio a Spazio 4 e a seguire sempre sul posto l’incontro di Boxe della Profighting Piacenza e Boxe Piacenza; la Biciclettata in piazza Duomo e la partita di Basket in piazza Sant’Antonino. Chiude la serata l’attesa gara di Ballo in piazzetta Mercanti dove sono attese ben 25 scuole di danza». Per orari e altre informazioni è sufficiente consultare il sito www.hospicepiacenza.it o ritirare in edicola il calendario completo a disposizione dei cittadini.