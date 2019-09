Eataly festeggia il 5°compleanno con 7 giorni dedicati all’enogastronomia piacentina

Come da tradizione, anche quest’anno Eataly Piacenza celebra il suo compleanno – il quinto – dedicando un’intera settimana alle eccellenze enogastronomiche piacentine. Gli appuntamenti saranno da lunedì 23 a domenica 29 settembre con un calendario ricco di eventi e di golose proposte culinarie locali che andranno ad arricchire il menu del Ristorante.

Si inizia lunedì con una giornata interamente dedicata ai tre salumi DOP piacentini, ovvero salame, coppa e pancetta, che saranno protagonisti di un interessante incontro in Aula didattica con la partecipazione di un rappresentante Consorzio Salumi Piacentini, della dietista Monica Maj e della dott.ssa Alessandra Scansani. E subito dopo, per chi lo vorrà, l’appuntamento è al Ristorante con un menu degustazione dedicato sempre alle tre DOP e ad altre specialità piacentine in abbinamento ai vini del territorio.

La giornata di martedì prevederà un divertente corso di cucina, “Due cuori e un tortello”, tenuto dalle razdore Lucia e Maria Cristina Lucchini del Pastificio L’Angolo Dolce e Salato. Alla sera al Ristorante si potrà gustare uno speciale menu dedicato al pesce d’acqua dolce. Tutto il pescato sarà selezionato da Nando Fiorentini, esperto pescatore e responsabile delle Pescherie di Eataly.

Mercoledì sera al Ristorante si potrà partecipare a una verticale di Grana Padano con tre diverse stagionature e a seguire il risotto nella forma per una serata dedicata al celebre formaggio italiano; ospite dell’evento il Caseificio Caseari dell’Aglio. Nel corso della serata successiva, quella di giovedì, l’esperta enologa di Eataly Elena Flaccadori consiglierà a chi lo vorrà i vini e le birre piacentine perfetti da abbinare alle diverse portate; l’occasione sarà imperdibile anche perché le bottiglie di vini e birre piacentine saranno acquistabili al Ristorante al prezzo di scaffale.

Venerdì sarà il turno dello Street Food in chiave piacentina: la modernità dello street food e la tradizione della cucina piacentina si incontreranno infatti in una serata davvero speciale durante la quale saranno ospiti della cucina di Eataly gli chef di Skiathos, il pub piacentino celebre per il suo gustoso cibo “di strada”. Nella giornata di venerdì Eataly ha organizzato anche un corso di degustazione di vini a cura dell’enologo Matteo Cordani, che racconterà ai partecipanti la molteplice varietà dei vigneti del piacentino.

Nel weekend si susseguiranno in diverse aree del Mercato alcune degustazioni gratuite di prodotti piacentini. La giornata di sabato inizierà con un’edizione speciale dell’Asta del Pesce sostenibile, insieme ai pescatori dell’Azienda Ligurpesca di Laigueglia, appuntamento ormai immancabile per i piacentini; nel pomeriggio ci sarà un corso di cucina – Tortelli in festa – durante il quale i più piccoli impareranno a preparare la pasta fresca ripiena; alla sera al Ristorante il protagonista dello speciale menu che andrà ad affiancare quello tradizionale sarà il cavallo, con tre diverse proposte alla piacentina (tartare, picula o polpette).

E per concludere la settimana dedicata al compleanno di Eataly, domenica 29 settembre alle ore 17, ci sarà il taglio della torta: a tutti i clienti verrà offerta una fetta di dolce realizzata dalla Pasticceria Perazzi e un brindisi, per festeggiare insieme.

Per informazioni e prenotazioni: www.piacenza.eataly.it, eatalypiacenza@eataly.it,

0523 – 1737001