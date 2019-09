Ecco i tre corsi Eipass 2019 per le competenze informatiche a Spazio2

Come già anticipato a luglio, a Spazio2 arrivano i corsi Eipass ed in particolare i “7 moduli user”, ossia la certificazione di competenze informatiche che permette di acquisire punteggi validi per i concorsi pubblici – come i concorsi per l’aggiornamento e l’inserimento nelle graduatorie di istituto docenti e del concorso ATA – o come certificazione valida in ambito scolastico e universitario.

Sono tre i corsi in programma, ognuno dei quali prevede cinque lezioni. A partire da lunedì 16 settembre, martedì 1 ottobre e giovedì 17 ottobre, è possibile scegliere il giorno della settimana che più si preferisce. Per chi parte da un livello base, viene proposto un corso introduttivo, da mercoledì 18 settembre. L’orario è sempre dalle 17 alle 20.

I corsi EIPASS 7 MODULI USER, creati in collaborazione con Brainfarm, prevedono un vero e proprio percorso che passa attraverso un piccolo test per capire la conoscenza informatica del corsista, un accesso guidato alle lezioni online e alle simulazioni, un tutor per gli incontri full-immersion, la possibilità di esercitarsi su postazioni pc a Spazio2, un supporto costante fino ad arrivare all’esame finale per conseguire la certificazione.

Per sapere tutte le date esatte, i costi e tutte le altre informazioni necessarie potete scrivere a spazio2piacenza@gmail.com o andare sul sito www.spazio2piacenza.it.