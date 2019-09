Giornata apparentemente interlocutoria, quella di domenica, per le ricerche di Elisa Pomarelli e Massimo Sebastiani, i due amici dei quali non si hanno più notizie da ormai una settimana.

Sabato è arrivato infatti lo stop temporaneo delle ricerche con le modalità andate avanti negli ultimi giorni, che hanno visto in campo vigili del fuoco, protezione civile, volontari e soccorso alpino; una decisione che sarebbe da ricondurre principalmente alla svolta arrivata nelle scorse ore, da quando Sebastiani è stato formalmente indagato per i reati di omicidio e occultamento di cadavere.

Proprio nell’abitazione del 45enne a Campogrande di Carpaneto (nelle foto dall’esterno), posta sotto sequestro, i carabinieri del Ris avrebbero rinvenuto elementi importanti per le indagini: l’ipotesi è che Massimo possa avere ucciso Elisa, forse proprio in quella casa nella quale i due sarebbero arrivati dopo il pranzo a Carpaneto, ultimo luogo dove la ragazza è stata vista. Nella mattinata di lunedì è previsto un nuovo sopralluogo del Reparto Investigazioni Scientifiche a Campogrande per nuovi accertamenti nell’abitazione, nell’auto e nel cortile dell’uomo.

IL GIACIGLIO E LA SEGNALAZIONE – Circa 150 le persone impegnate sabato nelle ricerche, che si sono concentrate nella media e alta Val Chero: nei pressi del canale Rio Freddo, a monte di Veleia, le unità cinofile hanno condotto le squadre a quello che è apparso come un giaciglio di fortuna allestito con rami e foglie. Forse una traccia del passaggio di Sebastiani in quei luoghi, che potrebbe risalire a soli due giorni addietro.



Da segnalare anche la testimonianza di alcuni giovani: accampati in località Lago, avrebbero riferito agli inquirenti di un uomo che si muoveva da solo di notte nei boschi con uno zaino. Di Sebastiani in possesso di uno zaino parla anche l’ultima persona che lo avrebbe visto, intorno alla mezzanotte di domenica 25 agosto, mentre camminava lungo la provinciale a Sariano.

Diversi gli spostamenti dell’uomo registrati nel corso di quella domenica. Movimenti, è una delle ipotesi, forse effettuati per crearsi un alibi: se dal primo pomeriggio, dopo il pranzo a Ciriano di Carpaneto, di Elisa si perdono le tracce, il 45enne fa visita ad un amico a Sariano di Gropparello, prima di presentarsi al bar di Celleri di Carpaneto, dove viene visto con i vestiti bagnati. In serata cena con un’amica in un locale di Vigostano di Castellarquato; intorno alla mezzanotte, come detto, l’ultimo avvistamento: è a piedi con uno zainetto e una felpa in mano. Anche lui da quel momento scompare nel nulla.

LA RICOSTRUZIONE DELLA GIORNATA DI SABATO

LA PROCURA IPOTIZZA OMICIDIO E OCCULTAMENTO DI CADAVERE – C’è una importante novità dal punto di vista delle indagini nella vicenda della scomparsa di Elisa Pomarelli e Massimo Sebastiani: la Procura della Repubblica nel pomeriggio del 31 agosto ha deciso di aprire un’indagine per omicidio e occultamento di cadavere nei confronti di Massimo Sebastiani.

L’atto è stato notificato ad un avvocato. La Procura ha preso in considerazione la mancanza di notizie degli scomparsi che si protrae ormai da sei giorni e potrebbe aver acquisito nuovi elementi per formulare un accusa più grave e circostanziata. In particolare qualche elemento nuovo potrebbe essere emerso dopo il sopralluogo dei Ris di Parma nell’abitazione del 45enne.

Da questo provvedimento ci si attende un nuovo impulso alle indagini.

UNA TRACCIA DI SEBASTIANI – Un giaciglio di foglie spostate da un luogo all’altro, nel canale Rio Freddo sopra l’area di Veleia Romana.

Sarebbe questa la traccia di Massimo Sebastiani individuata dai cani delle unità cinofile che stanno supportando volontari e operatori impegnati nelle ricerche dalla mattina di sabato 31 agosto.

I cani delle unità cinofile di Anpas hanno confermato che potrebbe trattarsi di un segno del passaggio dell’uomo che si sta cercando palmo a palmo da ormai sei giorni sulle colline piacentine. Potrebbe trattarsi di un giaciglio per la notte approntato da un paio di giorni, secondo le prime valutazioni.

Nuova area di ricerca ma uguale dispiegamento di forze. Sono più di cento operatori e volontari che dalle prime ore del mattino di sabato 31 agosto hanno iniziato a cercare tracce di Elisa Pomarelli e Massimo Sebastiani nella media e alta Val Chero, a partire dal nuovo campo base situato a Veleia Romana. Siamo nel comune di Lugagnano, al confine con quello di Morfasso.

Nell’area della pro loco sono giunti i vigili del fuoco con l’unità mobile e le squadre specializzate, le unità cinofile, i mezzi e gli operatori del soccorso alpino, i mezzi e i volontari della Croce Rossa di Piacenza (circa 30), la Protezione Civile e gli altri volontari della zona. Nelle foto alcuni momenti delle ricognizioni lungo i boschi.

Tra i volontari impegnati anche l’assessore comunale di Piacenza Jonathan Papamarenghi ex sindaco di Lugagnano ed esperto della zona. Sempre impegnati i droni dei vigili del fuoco, i sommozzatori che stanno ispezionando tutti gli specchi d’acqua della zona e i cani molecolari esperti nella ricerca di persone.

RICERCHE NELLE CAVERNE – Nella giornata odierna, i tecnici Speleo del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico hanno ispezionato le cavità del Monte Giogo, tra i comuni di Castell’Arquato e Lugagnano val d’Arda. Contemporaneamente, la componente alpina ha continuato la bonifica di pendii boscosi, radure e sentieri. Le ricerche continueranno fino a sera e in mancanza di sviluppi proseguiranno anche della giornata di domenica. Nelle foto alcuni momenti dell’ispezione.

Prosegue l’impegno anche di Anpas per le ricerche, a seguito anche dell’incontro avvenuto in Prefettura, ha deciso infatti di implementare in modo significativo risorse, uomini e mezzi.

Il Responsabile Regionale di Protezione Civile di Anpas Emilia Romagna Paolo Rebecchi, presente sui luoghi di ricerca già dalle prime ore della mattina, ha commentato: “Facciamo seguito all’input dato dalla Prefettura di Piacenza, cercando di dare il massimo; nonostante gli impegni e l’attività abituale, tra persone operative e di coordinamento anche “non presenti sul posto”, abbiamo coinvolto per la giornata di oggi circa 30 operatori, che si vanno a sommare a tutti quelli che hanno collaborato nelle giornate precedenti”.

Per Anpas sono infatti presenti equipaggi con mezzi fuoristrada e attrezzati con tecnologia GPS, unità cinofile, ed un’ambulanza di soccorso; oltre agli operatori della Provincia di Piacenza, si rileva la presenza delle Unità Cinofile di Anpas provenienti dalla Provincia di Parma.

LE RICERCHE del 31 agosto – Al sesto giorno le ricerche di autorità e volontari, coordinate dai carabinieri, procedono dunque dal nuovo campo base di Veleia Romana: dopo l’area compresa tra la Val Riglio e Val Vezzeno, lo spostamento prelude a ricognizioni più a monte e più ad est, in un comprensorio collinare tra la Val d’Arda e la Val Chero. Il personale dei vigili del fuoco è stato attivato anche per le giornate di domenica e lunedì, se nel frattempo non interverranno novità.

Anche in questo caso, dal punto di vista geografico e della presenza di centri abitati, siamo in una vallata secondaria rispetto ad altre valli piacentine. Un terreno che – si presume – Massimo Sebastiani, scomparso insieme a Elisa Pomarelli da domenica, conosca molto bene. Perchè esperto frequentatore di quei boschi.