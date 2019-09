Epikurea, un ciclo di incontri sulla “visione femminile” del mondo

Epikurea Aps, organizza e dedica un ciclo di incontri a cadenza settimanale dedicati alla “Visione femminile del mondo e alle capacità delle donne”.

“Con lo scopo – spiegano dall’associazione – di ascoltare, raccontare e divulgare una visione culturale nuova e alternativa che toccherà ambiti differenti ( arte letteratura, autostima e assertività…e altri) e di accrescere il potenziale femminile”.

“Gli incontri, organizzati con grande impegno, – sottolineano ancora – sono finalizzati a potenziare l’indipendenza, l’autocoscienza e la realizzazione delle donne e degli uomini curiosi del loro talento. Si svolgeranno con la testimonianza delle protagoniste del mondo civile e con l’ausilio di esperti in vari settori che aiutino a superare le barriere che ancora depotenziano in alcuni casi le capacità femminili”.

“Si svolgeranno sia in associazione sia in sale di associazioni che con noi collaborano. Di volta in volta verranno comunicati relatori e protagoniste. Dell’Associazione saranno sempre presenti Simona Tonini Pres.te di Epikurea, Dott.Roberto Provenzano Forti Vice Presidente, Dott.Ssa Marilena Napoletano, Dott.ssa Beatrice Mazzoni psicologhe”.

GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA

Mercoledi 18 settembre ore 20 e 30, Teatro Trieste 34 “LA VISIONE FEMMINILE DELLA POLITICA A PIACENZA NEL RACCONTO DELLE PROTAGONISTE”

Mercoledi 25 settembre ore 20 30, Epikurea “MECCANISMI MANIPOLATIVI NELLE RELAZIONI”

Giovedi 3 ottobre 20 30, Teatro Trieste 34 “SCRITTRICI SI RACCONTANO LETTERATURA AL FEMMINILE”

Mercoledi 9 ottobre 20 e 30, Epikurea “L’ ASSERTIVITÀ”

Giovedi 17 ottobre 20 30, Teatro Trieste “LE DONNE D’ARTE”

Mercoledi 23 ottobre 20 30, Epikurea “LE TRAPPOLE MENTALI”

Mercoledi 6 Novembre 20 30, Epikurea “EMPOWERMENT DONNA ?”

Giovedi 14 novembre 20 30, Teatro Trieste34 “LE DONNE RIVOLUZIONARIE ESISTONO ANCORA?”

Mercoledi 20 novembre 20 30, Epikurea “L’AUTOSTIMA”