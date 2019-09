Episodio violento in via Campi, sferra un pugno e scappa

Episodio violento in via Campi a Piacenza nella serata di domenica primo settembre.

Un diverbio fra due persone in strada – è una via trasversale di viale Dante – è sfociato in un pugno sferrato da uno dei due contendenti.

Sul posto sono giunte due volanti della polizia e l’ambulanza della Pubblica Assistenza per soccorrere il ferito che tuttavia non ha riportato danni particolarmente gravi.

Subito dopo l’aggressore è fuggito a bordo di un’auto. Alcuni testimoni hanno preso il numero di targa: le indagini sono state avviate.