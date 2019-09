Esce dal negozio indossando 3 paia di pantaloni, arrestato per tentato furto aggravato

Nella giornata del 16 settembre, poco dopo mezzogiorno, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato un 22enne richiedente asilo della Nigeria per tentato furto aggravato.

Il giovane aveva tentato di rubare alcuni capi di abbigliamento presso il negozio H&M di via XX Settembre, danneggiandoli.

Il 22enne si era portato in camerino diversi vestiti, trattenendosi all’interno per diverso tempo. Una manovra che non è sfuggita al personale, a maggior ragione all’uscita del ragazzo.

Aveva infatti indosso tre paia di pantaloni sopra i propri, una giacca e nascosto tre felpe nello zaino pensando di riuscire a sfuggire ai controlli.

Le placche antitaccheggio lo hanno tradito all’uscita del negozio, dove è stato fermato dal direttore.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile, che erano già stati avvisati dal responsabile del punto vendita, sono giunti immediatamente e hanno preso in consegna il giovane richiedente asilo.

Il 22 enne è stato portato in caserma, e dopo le formalità di rito è stato arrestato per tentato furto aggravato e trattenuto presso la camera di sicurezza di via Beverora.

Tutti i capi di abbigliamento veniva restituiti. Nella giornata odierna dinanzi al Tribunale di Piacenza è previsto il rito direttissimo.