Esordio stagionale per l’Assigeco a Imola per la Supercoppa

SUPERCOPPA LNP AL VIA: PER L’ASSIGECO PIACENZA ESORDIO IN TRASFERTA A IMOLA

E’ già tempo della prima partita ufficiale di questa stagione per l’Assigeco Piacenza attesa dall’esordio nella Supercoppa LNP di domenica a Imola (Palaruggi, ore 18) contro i padroni di casa de Le Naturelle Imola.

Mercoledì 11 settembre, invece, i biancorossoblu ospiteranno al PalaBanca (palla a due alle ore 20:30) l’Orasì Ravenna per poi chiudere questa prima fase con la trasferta di Forlì, domenica 15 settembre, contro l’Unieuro Forlì.

LA FORMULA DELLA SUPERCOPPA LNP 2019 OLD WILD WEST

Partecipano alla manifestazione tutte le 28 Società di Serie A2, divise per la prima fase in 7 gironi da 4 squadre. Le squadre disputano 3 incontri di sola andata. I Club hanno facoltà di ospitare le gare anche in campi diversi da quelli del campionato, purché abbiamo omologazione FIP per il campionato di Serie B. Le 7 squadre vincenti i gironi, più la miglior seconda, accedono alla fase ad eliminazione diretta.

Le gare della prima fase si disputano questo weekend 7-8 settembre, mercoledì 11 (seconda giornata) e domenica 15 settembre (terza giornata).

Quarti di finale in programma tra giovedì 19 e domenica 22 settembre.

Final Four a Milano (PalaLido-Allianz Cloud) venerdì 27 e sabato 28 settembre.

DIRETTA STREAMING SU LNP PASS

Le gare della Supercoppa 2019 Old Wild West saranno proposte in diretta e on-demand agli abbonati alla piattaforma LNP PASS. Una scelta, quella operata da LNP in accordo con i Club ed i partner tecnologici Paiper e Viewlift, che consente agli abbonati di iniziare a seguire le proprie squadre, nei loro roster rinnovati, e già impegnate nelle prime gare ufficiali della stagione 2019-2020.

TUTTO SULLA SUPERCOPPA LNP 2019 OLD WILD WEST

Al seguente link tutte le informazioni sulla Supercoppa LNP 2019 Old Wild West (calendari, formula, classifiche): www.legapallacanestro.com/serie-a2/supercoppa-2019

Andrea Centenari

Ufficio Stampa

UCC ASSIGECO PIACENZA