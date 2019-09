Falicetto dice stop agli sprechi alimentari con l’app Too Good to Go

La pasticceria Falicetto dice stop agli sprechi alimentari e aderisce al progetto Too Good to Go.

“Si tratta di una app contro lo spreco alimentare, che consente ai gestori di ristoranti, pasticcerie, bar, supermercati, ecc di mettere in vendita a fine giornata il cibo invenduto a prezzi ridotti” spiega Allegra Scaglia, che affianca il papà Aldo e la madre Grazia nella gestione della rinomata pasticceria di Piacenza.

“In questo modo si da la possibilità ai consumatori di fare qualcosa di concreto per la lotta agli sprechi alimentari, giorno dopo giorno, in maniera facile, veloce ed economica”.

“Come funzioni nella pratica è ben spiegato sul loro sito ristoratori e commercianti iscritti all’applicazione possono mettere in vendita le Magic Box, con una selezione, a sorpresa, di deliziosi prodotti e piatti freschi, rimasti invenduti a fine giornata e che non possono essere rimessi in vendita il giorno successivo”.

“Credo che essere artigiani-imprenditori al giorno d’oggi – sottolinea Allegra – significhi anche adattare il più possibile la produzione ai flussi previsti, in modo tale da ridurre al minimo lo spreco alimentare, ma tuttavia può succedere che si avanzi del cibo ancora buono che tuttavia non può essere messo in vendita il giorno successivo”.

“Buttarlo significherebbe buttare via anche la possibilità di saziare altri, sprecare materie prime di alta qualità e la nostra mano d’opera. Questa “battaglia” fa bene anche all’ambiente, perché per ogni Magic Box acquistata si evita l’emissione di 2 kg di Co2″.