“Faremo di tutto per essere all’altezza” Giura il nuovo governo

“Faremo di tutto per essere all’altezza”. Sono le parole del neo ministro delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli concesse ai cronisti, prima di entrare al Quirinale per il giuramento del nuovo governo Conte.

La cerimonia solenne davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è tenuta nella mattinata nel salone delle feste del Quirinale. A seguire a Palazzo Chigi è in programma il primo Consiglio dei Ministri.

Paola De Micheli è arrivata al Colle indossando un tailleur blu, accompagnata dalla mamma Anna, dal fratello Matteo, dalle nipoti Giulia ed Elena, e dal suo collaboratore da quando è entrata in Parlamento, Federico Sichel.

La vice segretaria del Pd non ha nascosto la sua emozione durante la cerimonia e con la pronuncia della rituale formula del giuramento davanti al Capo dello Stato e del premier.

Per l’esponente piacentina del Partito Democratico si tratta della prima esperienza come ministro, dopo aver ricoperto al governo i ruoli di Sottosegretario all’Economia, alla Presidenza del Consiglio e di Commissario straordinario per la ricostruzione del terremoto.

Nel nuovo governo di coalizione composto da Pd e Movimento 5 Stelle, De Micheli succede a Danilo Toninelli al Ministero dei Trasporti.

Paola De Micheli è la seconda piacentina a ricoprire la carica di Ministro dopo Pierluigi Bersani e la prima donna al vertice del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

La carriera politica – Paola De Micheli, originaria di Pontenure, proviene da una famiglia di agricoltori ed è manager di un’industria agroalimentare. Ha iniziato a far politica da ragazza nell’Azione Cattolica e coi giovani della Democrazia Cristiana. Ha aderito al Pd sin dalla sua fondazione e politicamente è sempre stata vicina ad Enrico Letta. E’ stata eletta per la prima volta in Parlamento nel 2008 e rieletta nel 2013 e 2018.

Sulla sua carriera politica circolano parecchie chiacchiere, sui social ma non solo, in particolare sulla sua adesione a diverse correnti del Partito Democratico nell’arco degli anni. In realtà è sempre stata fedele a un solo leader, Enrico Letta, che partecipò a Piacenza come invitato anche al suo matrimonio nel 2013. Letta è stato vicesegretario del Pd quando a guidarlo c’era il piacentino Pierluigi Bersani e la De Micheli diventò responsabile per il partito delle piccole e medie imprese.

De Micheli vinse le primarie piacentine del Pd in vista delle elezioni del 2013 e dopo la conferma in Parlamento diventò vice di Roberto Speranza (oggi neoministro della Sanità) capogruppo del gruppo Pd alla Camera.

Venne chiamata al governo per la prima volta nell’autunno del 2014 dal premier Matteo Renzi, in quota minoranza del Pd, e diventò Sottosegretario all’Economia.

La conoscenza politica con Nicola Zingaretti coincide con l’altro importante incarico di governo ricoperto da Paola De Micheli, l’esperienza di 13 mesi come commissario per la ricostruzione del terremoto in Centro Italia. Zingaretti, in qualità di presidente della Regione Lazio, fu infatti vicecommissario.

Dopo il deludente risultato elettorale alle politiche del 2018, la decisione della De Micheli è quella di sostenere Zingaretti alla corsa delle primarie per la conquista della leadership del Pd. Dopo la sua vittoria viene scelta come vice segretaria del partito.

E’ fra le poche donne che sono state protagoniste della crisi politica e delle consultazioni al Quirinale, la sua presenza nella delegazione del Pd infatti spiccava insieme a un gruppo di soli uomini.

L’apprezzamento inatteso di “Libero” – Da segnalare anche l’apprezzamento e la stima nei confronti di Paola De Micheli da parte di avversari politici. E’ di circa un mese fa un ritratto uscito sul quotidiano “Libero” a firma di Alessandro Giuli che la racconta con toni inaspettatamente lusinghieri. Sotto l’articolo.

