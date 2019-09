XVI edizione della Festa del Condominio organizzata da Confedilizia Piacenza: un’occasione per parlare di ristrutturazioni condominiali, risparmio energetico, eco-sisma bonus, finanziamenti dedicati erogati da Banca di Piacenza e della nuova convenzione stipulata tra Confedilizia Piacenza e Gas Sales.

Nel corso della mattinata di sabato 28 settembre la Sala Einaudi dell’Associazione di via Tempio si è animata di partecipanti che hanno potuto informarsi sui corsi online iniziali e periodici obbligatori per gli amministratori condominiali, organizzati da Confedilizia (con il patrocinio di Banca di Piacenza che mette anche a disposizione la Sala convegni della filiale della Veggioletta per effettuare gli esami finali dei corsi); a fare gli onori di casa Maurizio Mazzoni, direttore dell’Associazione Proprietari-Casa Confedilizia Piacenza.

Intorno alle 11 si è tenuta una conferenza nel corso della quale sono intervenuti Pietro Boselli, vicedirettore generale della Banca di Piacenza, Michele Granelli, amministratore delegato di Green Sales e Alessandro Lori, executive manager di Gas Sales, i quali hanno trattato il tema del “Finanziamento al condominio ed ecobonus”.

Al termine del convegno, Antonino Coppolino, presidente Confedilizia Piacenza ed Elisabetta Curti, presidente Gas Sales e neo consigliere del CdA di Banca di Piacenza, hanno apposto la firma su una nuova convenzione che Gas Sales e Confedilizia Piacenza hanno stipulato nell’interesse di tutti gli associati; con l’accordo sottoscritto i soci potranno in tal modo usufruire di particolari e vantaggiose tariffe a loro riservate e di un apposito servizio di consulenza nell’analisi dei consumi e dei costi di fornitura di energia elettrica e gas.

Nel corso dell’edizione 2019 della Festa del Condominio, alla quale sono stati invitati tutti i proprietari di casa piacentini e gli amministratori di condominio, i partecipanti hanno potuto cogliere l’occasione per formulare quesiti legali e tecnici inerenti problemi condominiali o rapporti di vicinato; inoltre sono stati distribuiti libri, pubblicazioni e gadget di Confedilizia e della Banca di Piacenza.

Confedilizia Piacenza, sempre attenta alle esigenze dei propri associati, organizza costantemente riunioni in cui trattare le tematiche attinenti ai condomini, al comparto edilizio e immobiliare.

Lunedì 30 settembre, alle ore 15, nella Sala Einaudi dell’Associazione Proprietari-Casa Confedilizia Piacenza (piazzetta della Prefettura) sarà presente Francesco Scrima, vice comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza. “Nuova normativa antincendi, gli adempimenti obbligatori per gli edifici di civile abitazione“, questo il tema che l’ing. Scrima tratterà nel corso della conferenza (ingresso riservato agli associati e agli amministratori condominiali iscritti al Registro di Confedilizia).