Festa del Volley, buona la seconda e già si pensa alla terza edizione

Bel successo di pubblico per la seconda edizione della Festa del Volley di Piacenza. Nella prima serata grande afflusso e tanta curiosità per incontrare i Campioni della Gas Sales e tutto lo staff compresi il nuovo allenatore Andrea Gardini ed il DG Hristo Zlatanov.

Gli organizzatori del Volley Team 03 grazie ad una nutrita squadra di volontari hanno attrezzato l’area esterna al Palazzetto di via Alberici con diversi stand gastronomici ed un palco sul quale si sono alternati tre DJ nelle tre serate.

Grazie alla collaborazione del Comune la società pallavolistica cittadina, gestore dell’impianto sportivo adiacente, ha potuto riaprire ai piacentini un’area storica per questo tipo di manifestazioni, location, negli anni ’70-80 delle allora popolarissime Feste dell’Unità, riportando alla vita un’area che andrebbe maggiormente sfruttata come punto ricreativo e di aggregazione del centro storico.

Vista la bella riuscita della seconda edizione, la crescita di consensi e di pubblico, ne è stata già programmata una terza edizione per il 2020, con l’intento di fare diventare questo evento un appuntamento fisso di fine estate per appassionati e non, anche negli anni a venire.