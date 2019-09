Fiorenzuola, al Pavesi test match della nazionale U19 con l’Olanda. Ufficiale l’acquisto di Bajic

Fiorenzuola si tinge di azzurro, e lo fa venerdì 6 settembre 2019.

Alle ore 20.30, presso il Velodromo Pavesi, sarà infatti tempo del test match Under 19 Italia vs Olanda, con la squadra azzurra che renderà lo stadio di Fiorenzuola internazionale per una sera.

Questi i convocati dal CT Alberto Boilini.

PORTIERI: Federico Brancolini (Fiorentina), Alessandro Russo (Sassuolo).

DIFENSORI: Nicolò Armini (Lazio), Federico Bonini (Virtus Entella), Devid Eugene Bouah (Roma), Giorgio Brogni (Atalanta), Paolo Gozzi Iweru (Juventus), Michael Ntube (Inter), Memeh Caleb Okoli (Atalanta), Fabio Ponsi (Fiorentina).

CENTROCAMPISTI: Luca Chierico (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus); Davide Ghislandi (Atalanta), Jean Freddi Greco (Torino), Manu Emmanuel Gyabuaa (Atalanta), Daniel Maldini (Milan), Alessio Riccardi (Roma), Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella (Genoa).

ATTACCANTI: Gianmarco Cangiano (Bologna), Elia Petrelli (Juventus), Roberto Piccoli (Atalanta), Pietro Rovaglia (Chievo Verona), Eddie Anthony Mora Salcedo (Verona).

L’entrata al Velodromo Pavesi sarà libera, con offerta destinata ad A.P.L. Associazione Piacentina Leucemie.

STEFAN BAJIC E’ UN NUOVO GIOCATORE DEL FIORENZUOLA – Intanto il Fiorenzuola ha reso noto l’acquisto del difensore, classe 1997, Stefan Bajic. Il giocatore, alto 191 cm, e’ nato a Fiorenzuola e cresciuto nel settore giovanile della Cremonese . Vanta esperienze con la maglia di Trapani Calcio e U.S. Triestina Calcio 1918 . Come fa sapere la società, il giocatore è già a disposizione di Mister Luca Tabbiani e del suo staff in preparazione della gara esterna contro l’Alfonsine F.C. di domenica.