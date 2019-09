Fiorenzuola, ancora in 10 uomini: con l’Alfonsine è 0-0

Il Fiorenzuola in terra romagnola, ospite della neopromossa Alfonsine, finisce ancora in dieci uomini e coglie un pareggio a reti bianche.

Rossoneri con grande personalità fin dai primi minuti. Al 3’ è Tognoni da destra ad effettuare il primo squillo di tromba: percussione sulla destra, con il tiro appena dentro l’area di poco alto. I rossoneri continuano ad attaccare, con i padroni di casa arroccati dietro la linea del pallone, pronti a ripartire. Allo scoccare del 19’ spiovente da calcio piazzato ancora per Tognoni che da ottima posizione mette di poco a lato. Il Fiorenzuola continua la sua manovra avvolgente, ma non riesce a concretizzare: Guerrini dal limite calcia di poco alto al 39’.

Il secondo tempo inizia sulla falsariga del primo: il Fiorenzuola prova a costruire, Alfonsine invece si mette sotto-palla e prova a ripartire. I rossoneri commettono due passaggi sbagliati a metà campo e devono commettere falli da ammonizione: giallo per Amore e per Zaccariello. Al 69′ la partita cambia, con l’espulsione di Bajic per fallo da ultimo uomo dopo un disimpegno sbagliato dello stesso centrale rossonero. Fiorenzuola ancora in 10 uomini per la seconda domenica consecutiva.

Mister Tabbiani ridisegna i suoi subito facendo entrare Carrara e Palladini per Zaccariello e Arrondini. Rossoneri ora schierati con il 4-4-1. L’Alfonsine fiuta l’occasione dopo aver passato i primi 70 minuti dietro la palla. Al 76’ grande opportunità per Alessandrini che, solo davanti a Battaiola nel cuore dell’area, calcia fuori. Il Fiorenzuola però si batte caparbiamente, con la partita che diventa un continuo batti e ribatti: 80’, Tognoni da fuori area ci prova di destro, la palla esce veramente di niente con Carroli battuto.

Dentro anche Pozzebon al posto di Piraccini: il Fiorenzuola non si snatura nonostante le difficoltà, e chiuderà la gara con ben 7 Under in campo. L’Alfonsine ci prova ancora all’85’ sugli sviluppi di un corner da destra; Battaiola respinge con un bell’intervento il colpo di testa locale. I rossoneri si divorano la palla del match: all’88’ Palladini lancia splendidamente il neoentrato Pozzebon, che si trova a tu per tu con il portiere avversario che di puro istinto para.

La partita si chiude sullo 0-0, con il Fiorenzuola che sale a 4 punti in graduatoria.

F.C. Alfonsine vs U.S. Fiorenzuola 0-0

F.C. Alfonsine: Carroli; Ricci Maccarini; Manara; Alessandrini; Bertoni; Giacomoni; Santucci; Derjai; Casadei; Innocenti F; Venturi. All. Gori. A disposizione: Palermo; Succi; Sarto; Magri; Ricciotti; Tavolieri; Saporetti; Gavoci; Innocenti R.

U.S. Fiorenzuola 1922: Battaiola; Olivera; Guglieri; Zaccariello (70′ Carrara); Bajic; Cavalli; Tognoni; Guerrini; Arrondini (70′ Palladini); Piraccini (77′ Pozzebon); Amore. All. Tabbiani. A disposizione: Bertolazzi; Vago; Hathaway; Cremona; Romeo; Facchini.

Note: Al 69′ espulso Bajic (F) per fallo da ultimo uomo

Ammoniti: Battaiola; Amore; Zaccariello