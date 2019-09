Fiorenzuola, sabato una giornata dedicata allo sport amatoriale

Torna a Fiorenzuola (Piacenza) il consueto appuntamento mensile con gli “Affari in centro” organizzati in collaborazione tra “Vetrine in Centro”, l’associazione commercianti e pubblici esercizi, e l’amministrazione comunale.

In quest’occasione protagonisti saranno i giovani e sullo sport. Il 14 settembre si terrà infatti la “Festa dello Sport Amatoriale”, che trasformerà il centro storico della città in un Centro Polisportivo a cielo aperto: le associazioni sportive e le scuole della zona si proporranno ciascuna con il proprio spazio per esibire i loro servizi sotto forma di spettacolo.

Tante le associazioni sportive che hanno aderito all’iniziativa: Associazione Qwan Ki Do, Scuola Arte e Danza, Associazione Pallacanestro Fiorenzuola 1972, Felix Pattinaggio, Rugby Fiorenzuola, Facciamo Squadra “Gas Sales Energia”, Piscina Comunale Fiorenzuola, Pallavolo Fiorenzuola, Florentia Tango, Associazione Atletica Leggera, Associazione Nuoto, Calcio Fulgor Fiorenzuola assieme all’Associazione Alzheimer, Palestra Meeting, Calcio US Fiorenzuola, Tennis Club Fiorenzuola d’Arda e la Scuola di Danza “Happy New Dance”.

Sarà anche l’occasione per l’”Associazione Pallacanestro Fiorenzuola 1972” e “Gas Sales Piacenza Volley” per presentare la Prima Squadra. Inoltre, saranno presenti alla manifestazione anche gli atleti della Gas Sales Riccardo Copelli, Igor Youdin, Alessandro Tondo e Fabio Fanuli. Nel pomeriggio, poi, le strade del centro si tingeranno di colore con la Color Run F.L.Y. Project, organizzata dall’associazione benefica F.L.Y. Project.

Per chiunque volesse partecipare sarà possibile iscriversi direttamente in loco il giorno della manifestazione a partire dalle ore 14, con partenza programmata alle ore 16 in Piazzetta Alberoni (di fianco a Piazza Molinari). Contemporaneamente in Via Calestani e in Piazza degli Alpini si svolgerà l’”Aperimoda” del Bar Agnese, ovvero una sfilata di capi di abbigliamento e accessori dei negozi della città accompagnato da un apericena.

Tutti i negozi saranno aperti durante la giornata e per l’occasione i bar e ristoranti di Fiorenzuola hanno ideato menu speciali. Una giornata dunque ricca di eventi che si propone come l’occasione giusta per passare una giornata in Val d’Arda e scoprire le bellezze del territorio.