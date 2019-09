E’ Marco Alquati il nuovo segretario generale di Fisascat Cisl Parma Piacenza.

Da quattro anni nel sindacato, Alquati – che sostituisce Francesca Benedetti – si è presentato nella mattinata del 30 settembre presso la Sede Cisl di Piacenza in Via Pietro Cella, accompagnato dai membri della segreteria regionale, guidata da Michele Vaghini, e dal segretario nazionale Davide Guarini.

Foto 2 di 2



Tanti i temi toccati dal neo-segretario, che si troverà ad affrontare questioni spinose sopratutto legate alla tutela dei lavoratori e ai rinnovi dei contratti nazionali nel settore del terziario, del turismo e dei servizi.

“Si tratta di una carica importante – ha evidenziato -, ricca di responsabilità e di tanto lavoro da fare: punto sulla collaborazione da parte di tutti, segretari, operatori e delegati. Vorrei – il suo auspicio – uno sforzo corale per poter far fronte alle problematiche che affronta quotidianamente il nostro settore e per portare avanti quello che è stato fatto fino ad oggi.

Ci sono diverse aziende della grande distribuzione organizzata che sono in difficoltà: proprio la settimana prossima avremo il consiglio generale a Roma dove si parlerà della ristrutturazione che sta avendo la grande distribuzione, sopratutto in termini di metratura, ovvero dell’ampiezza dei locali di vendita.

Una ristrutturazione al ribasso potrebbe significare anche teste da tagliare – la sua riflessione -: è una sfida che dobbiamo cogliere per evitare conseguenze negative a livello occupazionale”.

Amazon, Mercatone Uno ma non solo. Per Alquati sarà fondamentale tenere gli occhi puntati anche su aziende definite “meno altisonanti. Le problematiche sono tante – ha spiegato -, e variano da azienda ad azienda. Oltre alle questioni più conosciute, a livello locale ci sono anche tante situazioni che possono essere anche più insidiose e pericolose per i dipendenti. Aziende gestite da imprenditori di dubbia moralità e con potenziali possibili conseguenze negative per tutti i lavoratori interessati”.

E tornando sulla questione Mercatone Uno, il cui fallimento ha portato la chiusura anche del negozio di Rottofreno, ha detto: “la procedura è rientrata nelle mani del ministero: le notizie che abbiamo è che si stanno adoperando per vendere i singoli negozi e salvaguardare i posti di lavoro, che è ciò che ci sta più a cuore. Altro tema sarà il rinnovo dei contratti collettivi nazionali, per esempio mi riferisco al settore della vigilanza o del lavoro domestico, attualmente tra quelli che riscontrano problematiche. Ci sarà bisogno di un grande sforzo – la sua conclusione.

Infine è arrivata poi anche la “benedizione” del segretario nazionale Guarini “La nuova squadra ha una buona esperienza di attività sindacale, e racchiude qualità positive e sensibilità importanti – ha commentato -. C’è tanto da fare e da seguire: per questo serve collaborazione tra segreteria, operatori e tutti i delegati. Dobbiamo cogliere le nuove sfide del lavoro che si sta diversificando ad alta velocità. Se non siamo capaci di governare il cambiamento saremo un sindacato vecchio”.