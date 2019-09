Frana a Montemartino (Alta Valtidone), Tagliaferri (FdI) “Quando la riapertura della strada?”

La frana lungo la strada comunale tra Pianello e Montemartino in Alta Val Tidone, provincia di Piacenza, è al centro di una interrogazione presentata dal consigliere regionale piacentino Giancarlo Tagliaferri.

“La strada è da anni interrotta – sottolinea – e gli abitanti della zona, in alternativa, devono passare per Nibbiano allungando di molto il tragitto con ulteriori disagi in luoghi dove il primo fattore essenziale è il contrasto allo spopolamento. Il problema del ripristino, come sottolineato dal sindaco Franco Albertini, sta nel fatto che serve un consolidamento della pendice montana, per il dissesto idrogeologico, onde evitare ulteriori frane anche dopo il ripristino della strada”.

Tagliaferri, come primo firmatario, ha protocollato una interrogazione chiedendo alla Giunta regionale “come giudichi la situazione esposta, alla luce del più volte pubblicamente dichiarato impegno contro lo spopolamento delle zone montane in Emilia-Romagna” e “se non intenda intervenire stanziando appositi fondi da dedicare al consolidamento della pendice montana che ha causato la frana sulla strada tra Pianello e Montemartino, al fine poi di ripristinare la viabilità di collegamento tra i Comuni interessati”.