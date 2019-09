Fuori strada con l’auto a San Pedretto, grave una donna

Fuori strada con l’auto, soccorsa dall’eliambulanza. Sono molto gravi le condizioni di una 31enne piacentina rimasta coinvolta in un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 25 settembre.

Il fatto si è verificato poco prima delle 15 sulla provinciale in località San Pedretto di Castelvetro (Piacenza): la donna, alla guida di una utilitaria, per cause in corso di accertamento ha improvvisamente perso il controllo della vettura che ha sbandato finendo fuori strada e terminando la propria corsa in un canale a margine della carreggiata.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i soccorsi con l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Monticelli, l’auto infermieristica di Roveleto di Cadeo e i vigili del fuoco (nelle foto l’intervento dei soccorritori). Allertata anche l’eliambulanza da Parma, che ha trasferito all’ospedale Maggiore la donna, ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione.

Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia stradale.