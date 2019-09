Furto nel negozio di liquori, le telecamere riprendono i ladri

Nel primo pomeriggio di sabato 28 setembre due persone sono entrate in un esercizio rivendita di liquori in via Colombo a Piacenza, mettendo a segno un furto. In quel momento il negozio era chiuso, con i titolari in pausa pranzo.

Erano circa le ore 14 quando i due malintenzionati, una volta entrati forzando con un piede di porco la porta d’ingresso hanno arraffato le bottiglie più costose presenti nel locale. Hanno quindi cercato di mettere le mani nella cassa che era stata svuotata dai titolari come da prassi per motivi precauzionali, ma sono tuttavia riusciti a prendere lo smartphone aziendale prima di darsi alla fuga.

Immediatamente è scattato l’allarme con la Centrale Operativa Ivri e sul posto si sono precipitati gli agenti dalla Squadra Volanti del 113, assieme alle guardie giurate. Indagini sono in corso da parte degli inquirenti, anche visionando le telecamere a circuito chiuso presenti all’interno del locale. Non si esclude che i due non fossero soli e che fuori dal locale ci potesse essere un terzo uomo a fare da palo.