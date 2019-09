Gariga, sei “food blogger” russe alla scoperta del pomodoro piacentino

Nella giornata di giovedì 5 settembre un gruppo di food blogger russe ha visitato i campi e lo stabilimento del Consorzio Casalasco del Pomodoro di Gariga di Podenzano (PC).

La visita rientra nel progetto digitale internazionale iniziato un paio di anni fa, quando il Consorzio Casalasco ha deciso di aprire una piattaforma web dedicando ai mercati più significativi per il brand Pomì canali social e siti internet ad hoc, con lo scopo di comunicare direttamente storia e valori del brand ai consumatori finali.

Le food blogger che collaborano con Pomì sui canali russi, hanno quindi potuto documentare come funziona una vera filiera corta, dalla raccolta in campo presso l’azienda agricola di Trentini Stefano, alla trasformazione in stabilimento, fino all’utilizzo del prodotto in cucina all’osteria Antica Corte la Faggiola di Gariga, dove grazie allo chef Pavesi hanno potuto cucinare e degustare primi e secondi con il pomodoro Pomì.

L’esperienza, che era già stata fatta con blogger tedeschi, non solo ha promosso l’autenticità, l’italianità e la qualità della filiera Pomì, che sono valori universalmente riconosciuti, ma ha valorizzato ancora una volta un territorio vocato alla coltivazione e uno stabilimento vocato alla trasformazione del pomodoro da industria che per Casalasco è garanzia di crescita.