Gas Sales, avanti con la preparazione: due allenamenti congiunti e tessere pronte

DUE ALLENAMENTI CONGIUNTI AL PALABANCA: POSSIBILITÀ DI RITIRARE LE TESSERE ABBONAMENTI 20196/2020

Prosegue la preparazione della Gas Sales Piacenza in vista del prossimo campionato di Superlega Credem Banca che scatterà il 20 ottobre e che vedrà Fei e compagni impegnati subito in trasferta contro i campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova.

Per iniziare a prendere confidenza con il campo, gli uomini di mister Gardini hanno in programma in questa settimana al Palabanca due allenamenti congiunti con formazioni di Serie A2: il primo impegno è previsto giovedì 12 settembre contro Pool Libertas Cantù alle ore 17, mentre il secondo è fissato venerdì 13 settembre contro Synergy Mondovì sempre alle ore 17.

In queste due giornate, durante gli allenamenti congiunti, i tifosi che hanno sottoscritto l’abbonamento 2019/2020 potranno ritirare le tesserine. Sarà, infatti, predisposta all’interno del palazzetto un’apposita postazione segnalata: per il ritiro dell’abbonamento è necessario esibire la ricevuta di pagamento consegnata in fase di acquisto e un documento di identità.