Ginnastica, idrogym, yoga e danzaterapia: al via 38 corsi rivolti alla terza età

Corsì di attività fisica, visite guidate, eventi culturali e di intrattenimento: sono numerose le iniziative dedicate alla terza età promosse dal Comune di Piacenza

ATTIVITÀ MOTORIA – Gli Enti di Promozione sportiva e le palestre private che hanno aderito all’avviso per l’affidamento della concessione del servizio – impiegando istruttori qualificati, tutti con laurea in Scienze motorie, offrono tariffe particolarmente vantaggiose (65 euro, se di età compresa tra i 60 e i 65 anni compiuti al momento dell’iscrizione, o 55 euro se di età superiore ai 65 anni), a fronte di un contributo economico del Comune.

Complessivamente sono organizzati 38 corsi (tre in più dello scorso anno), tra ginnastica dolce, idrogym, yoga e danzaterapia, in strutture sportive distribuite su tutto il territorio cittadino. I corsi inizieranno l’ultima settimana di ottobre. Nello scorso anno, nei due cicli autunnale e primaverile, sono stati circa 1200 gli anziani che hanno partecipato all’iniziativa. Il pieghevole dedicato alla ginnastica viene distribuito in oltre cinquanta punti in città (uffici comunali, musei, biblioteche, sedi di associazioni e patronati, circoli, casette del latte).

MARTEDI’ DELLA SALUTE – Continua, per il terzo anno, la collaborazione con l’Ausl nell’organizzazione dei Martedì della Salute. Si tratta di un ciclo di incontri mensili dedicati alla Terza età, per incontrare i medici in un contesto più informale. Nelle scorse stagioni hanno partecipato geriatri, allergologi, cardiologi, personale del 118. Da novembre a maggio – il calendario è ancora in elaborazione – al Centro per le Famiglie di via Marinai d’Italia alla Farnesiana, gli incontri torneranno un martedì al mese.

Il ciclo di quest’anno sarà anticipato da un appuntamento straordinario, in occasione della Giornata mondiale della Menopausa, mercoledì 16 ottobre alle ore 15.30, al Centro per le Famiglie di via Marinai d’Italia 41, alla Galleria del Sole: “La menopausa e la salute delle ossa. Come vivere bene un’età delicata”, un incontro speciale con il dott. Carlo Cagnoni, direttore del Reparto di Medicina Interna dell’ospedale di Castel San Giovanni – Centro di riferimento aziendale per le Malattie Metaboliche dell’Osso e l’Osteoporosi.

FUTURO IN SALUTE – Il personale dell’Ufficio Attività Socio-ricreative, sabato 5 ottobre, sarà infine presente a “Futuro in Salute”, la manifestazione che l’Ausl organizza sul Pubblico Passeggio all’inizio di ottobre.

Per tutte le informazioni è possibile contattare l’Ufficio Attività Socio-Ricreative del Comune di via Taverna, 39, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Telefono: 0523.492724-492743. Mail: socioricreative@comune.piacenza.it