Gioco d’azzardo, mercoledì ospite Michele Marangi

Nell’ambito del progetto Iceberg, Il lato nascosto dell’azzardo, finanziato dalla Regione Emilia Romagna per contrastare il fenomeno, mercoledì 2 ottobre è in calendario un interessate seminario in parte riservato agli operatori e poi aperto anche al pubblico. Ospite speciale della giornata è Michele Marangi, media educator e formatore esperto.

L’appuntamento è nel Salone monumentale della biblioteca Passerini Landi, in via Carducci 14 a Piacenza. Si inizia alle ore 16, con i lavori dedicati agli operatori del settore. Maurizio Avanzi, responsabile del Servizio Dipendenze patologiche di Levante – Ponente dell’Azienda Usl di Piacenza parlerà del gioco d’azzardo sul nostro territorio. Fausta Fagnoni e Alessandra Bassi illustreranno poi i contenuti del progetto Iceberg. Quindi è previsto un primo intervento tecnico di Marangi.

Alle 17 e 30 il seminario si apre alla cittadinanza. Marangi parlerà del potere della metafora per progettare azioni comunicative efficaci e realizzare interventi funzionali alla sensibilizzazione sul tema e alla valorizzazione della rete territoriale. Il tema è interessante per chi si occupa di comunicazione, lavoro con la comunità, costruzione di reti sul territorio e sensibilizzazione.

L’iniziativa si svolge in collaborazione con il Comune di Piacenza.