Gioielli a quattro ruote in tour nei colli piacentini in occasione della Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca.

Ha fatto tappa nella nostra provincia domenica 29 settembre il giro turistico organizzato dal Club Auto Moto Storiche Castellotti di Lodi, partito dalla città lombarda e giunto in Valtidone e Valluretta: dopo una tappa a Strà di Nibbiano, il serpentone di veicoli d’epoca è arrivato a Montecanino di Piozzano per il pranzo all’agriturismo “Il Gelso”, dove sono state scattate le foto pubblicate in questa pagina.

La Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca è un’iniziativa promossa da ASI, che l’ha istituita nel 2018. Alla prima edizione hanno aderito oltre cento club federati all’ente, su tutto il territorio nazionale, con eventi per portare all’attenzione della cittadinanza la storia del motorismo, in tutte le sue forme ed espressioni. L’iniziativa è stata ripetuta anche quest’anno, ulteriormente ampliata con raduni, esposizioni, mostre tematiche, convegni e tutto ciò che può raccontare la storia del motorismo. “L’obiettivo – spiega Asi – è di far conoscere e comprendere quanta cultura c’è intorno a questo settore”.

Per l’occasione anche il Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca ha organizzato nella stessa giornata un esposizione di veicoli d’epoca in Piazza Cavour a Fiorenzuola.