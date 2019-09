Giornate del sollevamento, edizione da record con 426 espositori a Piacenza Expo dal 3 al 5 ottobre.

I dettagli della manifestazione sono stati presentati dall’organizzatore, Fabio Potestà di Mediapoint, dal presidente di Piacenza Expo Giuseppe Cavalli, e la vice sindaco Elena Baio.

Il primo weekend di ottobre si rinnova a Piacenza Expo l’appuntamento biennale con il mondo del sollevamento e dei trasporti eccezionali grazie alla 7ª edizione del GIS, la più importante fiera specialistica di settore a livello europeo in programma dal 3 al 5 ottobre.

Sono attesi 426 espositori, 70 in più rispetto al 2017, dato in controtendenza rispetto all’andamento del settore, sottolinea Potestà. In aumento anche le previsioni riguardanti i visitatori: 11 mila persone, con un indotto non indifferente per il territorio piacentino.

Tra le novità, la presenza di mezzi e attrezzature tecniche dell’Esercito Italiano e della Protezione civile, segno questo, di come il GIS si rivolga non solo al mercato privato, ma a quello della sicurezza e tutela del territorio, messo a prova dalle maxi emergenze degli ultimi anni.

Un esempio: il crollo del ponte Morandi a Genova. Tra gli ospiti della manifestazione figura infatti il sindaco del capoluogo ligure, Marco Bucci, che potrebbe essere raggiunto dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e dal leader della Lega, Matteo Salvini. Invitata anche il neo ministro dei Trasporti Paola De Micheli, che è stata, lo sottolinea Potestà, madrina della manifestazione quando era ancora parlamentare del Pd.

Il 2020 vedrà altri due importanti appuntamenti dedicati alle fiere di settore, con organizzazione Mediapoint: dal 20 al 22 maggio debutta la nuova esposizione Gas Expo Pipeline, mentre dal 29 al 30 ottobre si terrà la terza edizione delle Giornate del Calcestruzzo.