Giretto d’Italia, Piacenza maglia rosa per il terzo anno consecutivo

Piacenza ottiene per il terzo anno consecutivo la Maglia Rosa del Giretto d’Italia, il campionato nazionale della ciclabilità urbana organizzato da Legambiente, con il sostegno di Cnh Industrial insieme a Euromobility – Associazione Italiana Mobility Manager e VeloLove, in collaborazione con le amministrazioni comunali aderenti e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente.

Oltre 35 mila i partecipanti, nella sfida svoltasi tra il 19 e il 24 settembre per monitorare il numero di ciclisti in circolazione negli orari di punta dei tragitti casa-lavoro. Tra le 6 e le 10 del mattino delle giornate prescelte, nelle 24 città coinvolte, sono stati allestiti check-point di controllo per conteggiare le biciclette in transito. Piacenza, con 4.716 passaggi in bici negli appositi varchi, si è classificata al primo posto, seguita da Padova con 4.573 ciclisti e Bolzano con 3.900 cittadini che hanno scelto la bici per andare a scuola o al lavoro.

“Piacenza – commenta l’assessore all’Ambiente e alla Mobilità, Paolo Mancioppi – già da qualche anno partecipa a questa iniziativa che, oltre a rivestire un valore simbolico, fotografa la tendenza dei cittadini all’uso delle due ruote. Il successo per il terzo anno consecutivo – nel confermare la propensione dei piacentini alla mobilità dolce che come Amministrazione dobbiamo sempre più incentivare e coadiuvare garantendo anche le infrastrutture più adeguate – ci rende orgogliosamente felici.”

“Rivolgo quindi un particolare ringraziamento a tutte le realtà locali – Legambiente, Ceas Infoambiente, l’Ausl, la Federazione Italiana Medici Pediatri (Fimp), Fiab Amolabici, Velolento, i licei Gioia e Respighi, Energetica – e ai volontari che hanno reso possibile la realizzazione di questo evento che, anche a Piacenza, favorisce la sensibilizzazione dei cittadini e valorizza la mobilità sostenibile”.

“Il Campionato urbano della ciclabilità – sottolinea Alessandra Bonomini, referente del Ceas Infoambiente comunale – è una gara tra città, il cui scopo è quello di promuovere l’utilizzo della bici come mezzo di trasporto quotidiano per recarsi a scuola o al lavoro. A rendere possibile l’organizzazione della manifestazione è stato anche il prezioso contributo delle scuole: in particolare, a Piacenza, degli studenti del liceo Gioia e del liceo Respighi che hanno partecipato alle operazioni di conteggio dei passaggi dei ciclisti negli appositi varchi e sono stati protagonisti, all’interno dei due istituti, di numerose iniziative volte a promuovere l’utilizzo urbano della bicicletta”.