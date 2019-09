Giro della Lunigiana, per Piras (Cadeo Carpaneto) maglia di miglior giovane e terzo posto finale

Si chiude con una domenica scoppiettante il mese di agosto dell’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto, protagonista su più fronti con il proprio vivaio.

Tra gli Juniores, i riflettori erano puntati sul gran finale del Giro della Lunigiana (manifestazione internazionale), dove le frecce del sodalizio piacentino-bresciano erano di scena tra maglia azzurra e casacche delle rappresentative regionali.

Nella frazione conclusiva da Fiumaretta a Luni, è arrivato il terzo posto del modenese Francesco Calì, in gara con la Lombardia, mentre il compagno di squadra brianzolo Andrea Piras – protagonista in maglia azzurra – ha chiuso al terzo posto in classifica generale, indossando definitivamente anche la casacca bianca di miglior giovane.

Scendendo di una categoria, grande prestazione per gli Allievi a Persichello (Cremona), dove è arrivata la seconda vittoria stagionale del bergamasco Gabriele Casalini, con il compagno di squadra e conterraneo Daniele Anselmi terzo.

Quinta piazza, inoltre, per il piacentino Nicholas Botti.

Risultati positivi anche nella categoria Esordienti: nei secondi anni a Carugate terza piazza per Cristian Capuccilli (Cadeo Carpaneto), mentre nella stessa categoria a Calvagese della Riviera settimo posto per il bresciano Luca Mora (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem).

Infine, per il Cadeo Carpaneto quinta posizione per l’Esordiente Irma Siri, che dopo tre successi consecutivi in dieci giorni tra strada e pista coglie un piazzamento a Martellago (Venezia), dove tra l’altro è la seconda dei primi anni.

Risultati

Ordine d’arrivo ultima tappa Giro della Lunigiana (Fiumaretta-Luni): 1° Marco Brenner (Germania) 107 chilometri e 700 metri in 2 ore 37 minuti 30 secondi, media 41,03 chilometri orari, 2° Antonio Tiberi (Toscana) a 29 secondi, 3° Francesco Calì (Lombardia) a 41 secondi, 4° Giosuè Crescioli (Italia), 5° Gianmarco Garofoli (Marche), 6° Egor Igoshev (Russia), 7° Milan Paulus (Belgio), 8° Michel Heβmann (Germania), 9° Stefano Rizza (Piemonte), 10° Jago Willems (Belgio)

Classifica finale Giro della Lunigiana: 1° Andrea Piccolo (Lombardia) in 9 ore 33 minuti 50 secondi, 2° Alessio Martinelli (Lombardia) a 38 secondi, 3° Andrea Piras (Italia) a 1 minuto 13 secondi, 4° Martin Tjøtta (Norvegia) a 1 minuto 14 secondi, 5° Michel Heβmann (Germania) a 1 minuto 21 secondi, 6° Stefano Rizza (Piemonte) a 1 minuto 51 secondi, 7° Milan Paulus (Belgio) a 1 minuto 52 secondi, 8° Marco Brenner (Germania) a 1 minuto 56 secondi, 9° Giosuè Crescioli (Italia) a 1 minuto 57 secondi, 10° Gianmarco Garofoli (Marche) a 2 minuti 28 secondi.

Allievi Persichello: 1° Gabriele Casalini (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem) 73 chilometri in 1 ora 49 minuti 10 secondi, media 40,122 chilometri orari, 2° Andrea Cocca (Feralpi), 3° Daniele Anselmi (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem), 4° Marco Dalla Benetta (Mincio Chiese), 5° Nicholas Botti (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem), 6° Stefano Leali (Mincio Chiese), 7° Giacomo Bottani (Pedale Castellano), 8° Nicola Cocca (Feralpi), 9° Simone Pioselli (Ronco Maurigi Delio Gallina), 10° Mattia Manenti (Romanese).

Esordienti secondo anno Carugate: 1° Simone Gualdi (Gazzanighese G.B.C. App.) 39 chilometri 600 metri in 1 ora 1 minuto, media 38,951 chilometri orari, 2° Filippo Omati (Velo Club Pontenure 1957 Zeppi), 3° Cristian Capuccilli (Cadeo Carpaneto), 4° Fabio Faletti (Corbellini Ortofrutta), 5° Mirko Coloberti (Imbalplast Soncino), 6° Pietro Valsecchi (Costamasnaga), 7° Giacomo Cannizzaro (Torrile), 8° Riccardo Barbuto (Pedale Senaghese) a 48 secondi, 9° Thomas Pedrini (Gazzanighese G.B.C. App.), 10° Davide Quadriglia (Osio Sotto).

Esordienti secondo anno Calvagese della Riviera: 1° Angelo Monister (Mincio Chiese) 40 chilometri in 1 ora 4 minuti, media 37,500 chilometri orari, 2° Leonardo Longagnani (Cavriago), 3° Matteo Visioli (Gioca in Bici Oglio Po), 4° Matteo Fiorin (Cicli Fiorin) a 34 secondi, 5° Simone Codenotti (Ronco Maurigi Delio Gallina), 6° Marco Martini (Barlottini Lugagnano Dnc), 7° Luca Mora (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem), 8° Davide Tarolli (Pavoncelli Ausonia), 9° Andrea Tortella (Barlottini Lugagnano Dnc), 10° Nicola Storti (Gioca in Bici Oglio Po).

Donne Esordienti Martellago: 1° Beatrice Bertolini (M.B. Victory Team) 39 chilometri e 600 metri in 1 ora 4 minuti 41 secondi, media 36,733 chilometri orari, 2° Martina Campitiello (VO2 Team Pink), 3° Lucia Brillante Romeo (Ciclistica Bordighera), 4° Mila Lunardelli (Industrial Forniture Moro), 5° Irma Siri (Cadeo Carpaneto), 6° Asia Sgaravato (Cycling Team Ekoi Petrucci), 7° Sara Piffer (Velo Sport Mezzocorona), 8° Arianna Giordani (VO2 Team Pink), 9° Elena Delogu (VO2 Team Pink), 10° Virginia Iaccarino (Team 1971).

Nelle foto Rodella, l’arrivo di Francesco Calì nell’ultima tappa del Giro della Lunigiana e Andrea Piras in maglia bianca, la vittoria di Gabriele Casalini a Persichello e il podio della corsa con Daniele Anselmi terzo oltre alla formazione protagonista nella corsa

Nelle altre immagini, Irma Siri a Martellago e Cristian Capuccilli (Cadeo Carpaneto) a Carugate