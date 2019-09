Gli Alpini in municipio: “Raduno di ottobre sarà grande occasione di incontro”

La sala del consiglio comunale di Piacenza ha ospitato sabato 7 settembre la giunta e il consiglio dell’Associazione Nazionale Alpini alla presenza del presidente nazionale Ana Sebastiano Favero, dei componenti del consiglio di presidenza, nonché del presidente Roberto Lupi e i rappresentanti della sezione locale delle penne nere.

A fare gli onori di casa il sindaco Patrizia Barbieri, che ha dato un affettuoso benvenuto a nome di tutti i piacentini: “Nutriamo stima e ammirazione per gli alpini, apprezzando il loro lavoro instancabile e quotidiano. Siete l’esempio della vera e autentica solidarietà”.

Il primo cittadino ha ringraziato le penne nere per aver scelto Piacenza per il grande evento in programma il 19 e 20 ottobre prossimi, il Raduno del Secondo Raggruppamento del Nord Italia (Emilia e Lombardia) e che porterà nella nostra città circa 25mila alpini.

Ne ha parlato naturalmente il presidente nazionale dell’Ana Sebastiano Favero: “Vivremo un momento di incontro e di condivisione che sono tipici dei nostri raduni, Piacenza dopo l’adunata del 2013 vivrà ancora un momento intenso insieme agli alpini e come allora sono sicuro che ci sarà partecipazione e condivisione tra i cittadini”.

“In questa occasione – ha precisato – presenteremo le iniziative a livello nazionale e sezionale e gli interventi che abbiamo fatto in questi anni, con l’aiuto alle popolazioni terremotate del Centro Italia e alle zone del Triveneto colpite dal forte maltempo di fine ottobre, in più decideremo cosa fare nel prossimo futuro”.

Dopo il saluto alla bandiera e gli interventi istituzionali, i consiglieri – a partire dalle ore 10 con seduta a porte chiuse – si sono concentrati sulle attività e sulle prossime iniziative dell’associazione.

Presente in municipio anche la dottoressa Daniela Aschieri di Progetto Vita che ha donato un defibrillatore alla sezione nazionale degli alpini: “Con l’auspicio che tutte le sedi delle penne nere – ha affermato – possano dotarsi del dispositivo, in occasione dell’Adunata del 2013 che fu cardio protetta venne salvata una vita”.