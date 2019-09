Gossolengo, la minoranza diserta il consiglio: “Nessun coinvolgimento”

Il gruppo consigliare di opposizione “Insieme per Gossolengo” interviene sui rapporti con la maggioranza.

“Al momento dell’insediamento, il sindaco Andrea Balestrieri aveva espresso la volontà di coinvolgere la minoranza – spiega una nota – nella gestione delle incombenze amministrative, ovviamente nell’ambito delle specifiche competenze previste dalla norma.

A distanza di oltre 3 mesi, dopo aver sentito, sempre da parte del Sindaco, una serie di assicurazioni relativamente al coinvolgimento della minoranza, questo non è mai successo.

Innanzitutto, il consiglio dell’11 settembre in ordine cronologico, risulterebbe essere il 4° di questo mandato e fatto salvo il primo appuntamento, per gli altri 3 consigli, non è mai stata convocata la conferenza dei capigruppo per vedere congiuntamente l’odg del consiglio comunale”.

“Secondariamente, in fase di costituzione delle commissioni consiliari, il nostro gruppo, – prosegue la nota – aveva chiesto la Presidenza della Commissione urbanistica e territorio, ritenendo che il componente designato, Massimo Sartori, per l’esperienza maturata nei precedenti mandati, sarebbe stato in grado di fornire un valido contributo di conoscenza alle questioni sul tavolo.

Contrariamente a quanto richiesto, Il Sindaco e l’attuale amministrazione, hanno invece ritenuto opportuno lasciare alla minoranza consiliare, la Presidenza della Commissioni Affari istituzionali. I motivi di questa scelta, appaiono francamente incomprensibili e comunque contrastanti con gli intendimenti iniziali espressi.

In sostanza, la minoranza indipendentemente dalle possibili richieste, dovrebbe prendere ciò che la maggioranza concede ed adeguarsi di conseguenza.

Non ci pare quindi che al momento, sussistano le condizioni di collaborazione.

A tal proposito in occasione del consiglio dell’11 settembre, – conclude – gli esponenti del gruppo consiliare “Insieme per Gossolengo” per protesta non parteciperanno al Consiglio Comunale convocato”.