Sabato 7 settembre in una affollata sala Consigliare del Comune di Gragnano Trebbiense sono state consegnate le Borse di studio intitolate a “Carlo Squeri” e “Vittorio Dallagiovanna” destinate agli studenti della Terza Media che hanno conseguito i migliori risultati nel corso degli studi.

Quest’anno, a differenza dei precedenti, gli alunni meritevoli erano in numero significativo pertanto la Commissione Giudicante ha deliberato di premiare sei studenti suddividendo l’importo delle Borse di studio e assegnando a ciascuno 166,66 euro.

Si tratta di: ANELLI MATILDE – BUTTACAVOLI GIADA – CALZA LUCA – FRESCHI RICCARDO- NOVARA SOFIA – VENERONI SILVIA frequentanti le Classi 3 G e 3 H a cui la Borsa di studio è stata consegnate dalle mani di Maria Pia Dallagiovanna e Angela Squeri che hanno ricordato i loro cari e il loro desiderio di perpetuare nel tempo l’attenzione che essi hanno avuto modo di manifestare in vita nei confronti dei giovani impegnati nello studio e nel lavoro.

I ragazzi hanno conseguito il premio per le seguenti motivazioni: per aver dimostrato, anche a livello domestico, impegno e serietà nel corso del triennio, per aver hanno sostenuto le prove d’esame riportando la valutazione finale 10 e per aver dimostrato di saper spendere le conoscenze acquisite nel triennio a favore della comunità scolastica.

Il Sindaco Patrizia Calza, con l’Assessore alla Pubblica Istruzione Alessandra Tirelli, nel complimentarsi con i ragazzi per l’ottimo risultato raggiunto ha voluto ricordare che da essi, proprio per le loro indiscutibili qualità , la comunità si attende attenzione e disponibilità: il conseguimento della Borsa di studio dovrà essere vissuta non solo come motivo di orgoglio ma anche come assunzione di responsabilità nei confronti di se stessi e di tutta la comunità educante.

Nell’occasione gli amministratori hanno consegnato anche un buono libro di €. 40 ciascuno , per l’acquisto di libri presso la libreria Fahreneit 451 ai ragazzi che , pur non ottenendo la valutazione pari a 10, si sono comunque distinti per un eccellente risultato all’esame .: Veliu Lorena, Losi Lorenzo, Krasniqi, Fjona, Fulgosi Giulia Neve, Androni Angelica