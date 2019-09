Gragnano, dal 16 al 27 settembre il grest doposcuola in parrocchia

“E’ stata raggiunta una forma di collaborazione con la parrocchia di San Michele Arcangelo di Gragnano Tr. per poter eliminare il disagio creato alle famiglie – prioritariamente degli studenti della scuola primaria – dall’orario ridotto praticato dall’Istituto scolastico nelle prime settimane dell’anno scolastico”. Lo comunica in una nota ufficiale Patrizia Calza, primo cittadino di Gragnano.

“La parrocchia – continua il comunicato – si è dichiarata disponibile ad organizzare, per il periodo che va dal 16 al 27 settembre, il grest pomeridiano dalle ore 12 e 30 alle ore 16 e 30. L’organizzazione è in capo alla parrocchia, che si è fatta promotrice del “dopo scuola grest” per le prime due settimane scolastiche che, funzionando a orario ridotto, prevedono le lezioni solo al mattino (primaria dalle 08 e 30 alle 12 e 30).

I ragazzi verranno recuperati alla scuola primaria da volontari che li accompagneranno a piedi al grest alle ore 12 e 30 – specifica ancora il sindaco Patrizia Calza -. I genitori dovranno recuperare i propri figli alle ore 16 e 30 alla parrocchia. Il costo a settimana è di 40 euro, con pasto incluso. Potranno accedere al grest – dopo scuola, anche gli utenti iscritti in altri plessi scolastici (con trasporto, in questo caso, a cura del genitore); anche gli utenti della scuola media – continua – potranno accedere al grest. Anche in questo caso i genitori si dovranno rivolgere alla parrocchia.

Si ricorda inoltre che le iscrizioni dovranno essere effettuate entro giovedì mattina, al fine di poter consentire l’organizzazione del servizio.

Per ogni altra informazione circa l’espletamento del servizio, è possibile telefonare alla Parrocchia o alla sig.ra Marina Ferrari (cell.338 523 2792).

L’Amministrazione Comunale ringrazia fin d’ora Don Andrea Campisi – conclude la nota – e i suoi collaboratori per la disponibilità offerta che consente di fornire una risposta a quelle famiglie che altrimenti si troverebbero in difficoltà nel conciliare i tempi di lavoro e di cura”.

Qui sotto o sul sito del Comune di Gragnano è disponibile il file con il modulo da firmare dalle famiglie degli studenti della scuola primaria per la delega al ritiro da scuola, senza la quale non potrà essere garantito il servizio di accompagnamento a cura dei volontari.

MODULO DOPOSCUOLA