Gragnano, i premiati per benemerenza civica e cittadinanza attiva “Grazie a chi si è messo in gioco per la comunità”

“Si crea comunità anche quando ci si ricorda di dire “grazie” a chi, nel tempo, si è messo in gioco donando tempo, fatica e proprie disponibilità a vantaggio di tutti, senza pretendere nulla in cambio”.

Con queste parole l’amministrazione Comunale di Gragnano (Piacenza), per il terzo anno consecutivo, in occasione della festa del Santo Patrono San Michele ha voluto accompagnare la consegna, da parte del Questore di Piacenza Pietro Ostuni, dei formali riconoscimenti a cittadini che possono definirsi veri “Testimoni di Cittadinanza Attiva e di autentico amore per il proprio Paese, per la sua gente e per il suo territorio”.

In primis ha ricevuto la Benemerenza Civica “Gragnano – Bene Comune” 2019 Guido Farina, “per l’impegno profuso nella politica, nell’amministrazione, nel sociale, nel volontariato, facendo dell’umiltà e della mitezza il suo tratto caratteristico”.

Attestati di ringraziamento sono stati consegnati alle famiglie Marchesi-Schippisi, Prati-Molinaroli, Bosoni-Trombadore “per la disponibilità nell’aprire le loro abitazioni alle manifestazioni del Val Tidone Festival”, a Ferdinando Scrivani per “la cura del Territorio e del Trebbia in particolare”; a Emilio Costantini “per il servizio e la cura prestata presso l’Area Ecologica locale”.

Come ha voluto ricordare il Sindaco Patrizia Calza, “non si tratta di un premio alla bontà o alla solidarietà o a chi ha raggiunto i massimi livelli nella propria attività professionale, ma a chi, nel corso del tempo, si è messo in gioco, non ha delegato ad altri, ma ha offerto spontaneamente e gratuitamente il proprio servizio a vantaggio della comunità.Esempi concreti di cittadinanza attiva di cui si tramanderà la memoria alle nuove generazioni”.

“Alla affollata e commossa cerimonia – commenta l’amministrazione – sono intervenuti e si sono congratulati con i premiati anche il Comandante dei Carabinieri di San Nicolò Vincenzo Russo, il Comandante della Polizia Municipale Alessandro Gambarelli, Don Andrea Campisi e il giornalista Gian Giacomo Schiavi, sempre vicino alla sua comunità d’origine”.