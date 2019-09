Grana Padano e coppa piacentina: elogio all’Emilia con la foodblogger Katia Baldrighi

Prosegue il tour di FoodAddiction in Store: tanti eventi dedicati alle bontà gastronomiche del bel paese, organizzati da iFood e Dissapore in collaborazione con Scavolini, che riapre le porte dei suoi showroom per accogliere tutti gli amanti della buona cucina. Show-cooking e degustazioni per esperienze culinarie indimenticabili, perfezionate dalle sapienti mani di food blogger, food coach e artigiani del cibo, per conoscere e apprendere tutti i segreti della cucina.

L’appuntamento

Sabato 5 ottobre presso lo Scavolini Store Piacenza la foodblogger di iFood Katia Baldrighi preparerà dei deliziosi muffin salati utilizzando gli ingredienti tipici della sua terra durante uno show-cooking gratuito dai sapori emiliani. Dalle 18 i più golosi potranno aiutare Katia nella preparazione della ricetta che prevede due fasi clou: la cottura dei muffin nel forno multifunzione Grundig GEBS 36000 X e la realizzazione di un’irresistibile fonduta di grana padano grazie al piano cottura a induzione in vetroceramica Whirlpool. Il pubblico potrà degustare le deliziose bontà nella fase finale di assaggio.

L’ospite speciale

Katia Baldrighi è piacentina e fin da bambina scopre la passione per la cucina. Sebbene la vita lavorativa la tenga lontana dai fornelli, si ritaglia sempre del tempo per cucinare e per sperimentare, in un’ottica di costante miglioramento e creando pietanze nuove e gustose, anche di provenienze diverse. Da quasi 9 anni il suo blog iFood PappaECicci vuole ricreare un’atmosfera casalinga, racchiudendo oltre 300 ricette, appunti e racconti di vita.

Il tema e la ricetta

In questa occasione speciale, la foodblogger di iFood Katia Baldrighi renderà omaggio alla sua città: Piacenza. Il piatto che porterà in tavola prevede ingredienti tradizionali dell’Emilia Romagna. Soffici muffin realizzati con farine alternative di mais, ceci e quinoa rossa con aggiunta di pezzi di melanzane. Ad avvolgere i mini muffin, una fetta di saporita coppa piacentina. Per cuocere i muffin Katia ha scelto il forno multifunzione Grundig GEBS 36000 X, che permette ben 13 funzioni diverse di cottura. Il piatto sarà infine accompagnato da una fumante e cremosa fonduta di grana padano cotta lentamente e con movimenti regolari, sul piano cottura in vetroceramica Whirlpool.

La location

L’evento si svolge presso lo Scavolini Store Piacenza, uno showroom di 300mq che offre al visitatore un’ampia selezione di collezioni per l’arredo cucina e living tra cui la nuovissima proposta Mia by Carlo Cracco, e poi Carattere, Delinea, LiberaMente e per l’arredo bagno come le nuovissime proposte di Juno e Tratto. Lo staff è in grado di guidare i clienti nella scelta della soluzione più adatta alle esigenze della propria casa.

Scavolini

Scavolini nasce a Pesaro nel 1961 grazie all’intraprendenza dei fratelli Valter ed Elvino Scavolini e in pochi anni si trasforma da piccola azienda per la produzione artigianale di cucine in una delle più importanti realtà industriali italiane. In poco tempo, ha raggiunto dimensioni considerevoli e oggi dispone di un insediamento industriale che, a livello di Gruppo, raggiunge i 240.000 mq (di cui 110.000 coperti) dove lavorano oltre 660 dipendenti. Il risultato dell’impegno aziendale è dimostrato dal fatturato di Gruppo, che ha raggiunto nel 2018 i 225 milioni di euro. Inoltre, l’indotto costituito dai fornitori di parti componibili, che negli anni è cresciuto attorno all’Azienda, è oggi una realtà importante per il territorio locale.

iFood.it – Quando i blogger ci mettono la faccia e si sporcano il grembiule

iFood.it è la nuova realtà editoriale nativa del Web, che raccoglie in un unico sito con oltre 200 food-blogger. La passione dei blogger, unita all’esperienza nell’editoria digitale di Netaddiction, attivo nel settore da oltre 15 anni, ha dato vita al nuovo portale e a un network che racconta il cibo come un’esperienza che si condivide attraverso la fotografia, il viaggio e i libri. Trasformare l’infinito amore per il cibo di chi cucina per passione in contenuti editoriali di eccellenza è la sua mission. iFood.it raggiunge ogni mese più di 1 milioni di utenti unici e oltre un milione di utenti attraverso i social network.