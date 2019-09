Grande calcio a Fiorenzuola, il 6 test match Italia – Olanda under 19

Aria di grande calcio in quel di Fiorenzuola d’Arda (Piacenza): nel capoluogo valdardese arriva infatti la nazionale italiana under 19 per affrontare in un test-match i pari età della nazionale olandese.

La partita avrà luogo venerdì 6 settembre 2019 alle ore 20 presso lo stadio comunale – velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola d’Arda.

Per esigenze televisive, la partita (originariamente in programma per le ore 20.30) è stata anticipata alle ore 20.

La società ricorda che l’entrata è gratuita, con offerta libera interamente destinata ad A.P.L., Associazione Piacentina per lo studio e la cura delle Leucemie e altre malattie del sangue.