Greta Bonazzoli (VO2 Team Pink) terza nella Coppa Rosa a Borgo Valsugana

Un podio e due piazzamenti in una manifestazione dalla grande tradizione e dall’alta qualità.

Nello spettacolo della Coppa d’Oro a Borgo Valsugana (Trento) non è mancato l’apporto del VO2 Team Pink, sodalizio piacentino “cento per cento rosa” che ha animato le gare femminili in programma nella giornata di sabato 7 settembre.

Le “panterine” hanno iniziato a graffiare nella Coppa Rosa, gara per Allieve che ha laureato vincitrice la piemontese Francesca Barale (Pedale Ossolano), che nel 2019 vestirà la maglia del VO2 Team Pink.

Alle spalle della marchigiana Eleonora Ciabocco (Team Di Federico Pink), seconda, infatti, c’è stata la doppietta del sodalizio del presidente Gian Luca Andrina: terza la bresciana Greta Bonazzoli, quarta la torinese Martina Sanfilippo.

Il quartetto è andato in fuga a metà gara, mentre sulla salita finale del Teide la Barale ha piazzato l’affondo decisivo, volando in solitaria verso il traguardo.

Il VO2 Team Pink, inoltre, si è messo in evidenza anche nella gara per Donne Esordienti primo anno, in gara nella Coppa di Sera. Al quinto posto nella gara vinta dalla ligure Lucia Brillante Romeo (Bordighera), infatti, si è piazzata la “panterina” reggiana Linda Ferrari.

Risultati

Coppa d’Oro Allieve: 1° Francesca Barale (Pedale Ossolano) 59 chilometri in 1 ora 42 minuti 55 secondi, media 34,397 chilometri orari, 2° Eleonora Ciabocco (Team Di Federico Pink) a 28 secondi, 3° Greta Bonazzoli (VO2 Team Pink) a 56 secondi, 4° Martina Sanfilippo (VO2 Team Pink), 5° Elena Contarin (Giorgione) a 1 minuto 47 secondi, 6° Michela De Grandis (Conscio Pedale del Sile), 7° Romina Costantini (Valvasone), 8° Caterina Cornale (Ciclismo Insieme), 9° Stella Greco (Valcar Cylance), 10° Giulia Vallotto (Conscio Pedale del Sile)

Coppa di Sera Donne Esordienti primo anno: 1° Lucia Brillante Romeo (Ciclistica Bordighera) 27 chilometri e 400 metri in 49 minuti 35 secondi, media 33,156 chilometri orari, 2° Arianna Bianchi (Velo Montirone) a 2 secondi, 3° Irma Siri (Cadeo Carpaneto) a 9 secondi, 4° Alice Bulegato (Breganze Wilier Team) a 15 secondi, 5° Linda Ferrari (VO2 Team Pink), 6° Asia Sgaravato (Cycling Team Ekoi Petrucci), 7° Camilla Tenca (Gioca in Bici Oglio Po), 8° Anita Baima (Cicli Fiorin), 9° Silvia Milesi (Ossanesga), 10° Giorgia Porro (Rodman Azimut).

Nella foto di Fabiano Ghilardi, Greta Bonazzoli protagonista a Borgo Valsugana