I Lego mettono in mostra il loro “Hidden Side” al negozio Sgorbati. Evento sabato 28 settembre

Al negozio di giocattoli Sgorbati di via Giordani a Piacenza sono in vendita i nuovi esclusivi set Lego® della linea Hidden Side™ e per tutta la giornata di domani, sabato 28 settembre, dalle ore 9 e 30 alle 12 e poi dalle ore 15 alle 19, sarà presente una promoter ufficiale Lego® che tramite un dispositivo mobile mostrerà come funziona l’App con cui interagire con i vari set della linea Hidden Side™. La partecipazione all’evento di domani è gratuita e aperta a tutti.

Inoltre, per chi acquista almeno 19.90 euro di questi Lego®, riceverà subito in omaggio l’esclusivo set scuola che si compone di matita, righello, gomma, tre adesivi e taccuino, in coordinato alla nuova linea Hidden Side™ (la promozione è valida fino fino al 13 ottobre e salvo esaurimento scorte).

La nuova linea Hidden Side™, che si compone di 8 set, è ambientata in un mondo di fantasmi che è straordinariamente divertente: i mattoncini stimolano fantasia e creatività ma con questa linea si va ad unire un giocattolo classico con un gioco tecnologico. Dopo aver costruito ogni set è infatti possibile creare le proprie avventure andando a caccia di fantasmi utilizzando l’apposita App di Realtà Aumentata (scaricabile gratuitamente per dispositivi iOs e Android).

«Lego® non finisce mai di stupire – ha detto Matteo Sgorbati, titolare dell’omonimo negozio rivenditore ufficiale Lego® sito in via Giordani n°4 – anche stavolta ha creato un prodotto estremamente divertente, versatile e all’avanguardia, pur restando fedele alla propria tradizione».

Quella di domani potrà anche essere un’ottima occasione per appassionati, collezionisti o neofiti per toccare con mano i tanti altri set Lego®, a catalogo e fuori catalogo, che sono in vendita nel negozio di Matteo Sgorbati, e che spaziano dal mondo dei super eroi della Marvel e DcComics, al maghetto Harry Potter, ai Ninjago, ai personaggi Disney, all’universo di Star Wars, ai veicoli LegoTechnic e Creator Expert, ai set Architecture e Friends, alla versione semplificata Duplo nonché ai numerosissimi altri prodotti rigorosamente marchiati Lego®.