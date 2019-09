I “paesaggi fragili” di Piacenza, entra nel vivo la Summer School al Politecnico

Relatori di rilievo internazionale, il workshop progettuale che entra nella sua fase più intensa, la presentazione di un numero speciale della rivista Lotus International.

I Paesaggi Fragili della decima edizione della Oc Open City International Summer School – il workshop di architettura e disegno urbano, organizzato presso il Polo Territoriale di Piacenza del Politecnico di Milano – vivono la loro settimana centrale focalizzandosi sui confini molteplici tra progetto di architettura e di paesaggio, con attenzione particolare ai complessi luoghi di margine.

Il programma prevede due conferenze lunedì 2 settembre. Alle 11 di mattina, al Padiglione Nicelli del Campus Arata porterà le sue esperienze un paesaggista svizzero, Günther Vogt, firma di prestigiosi interventi recenti. Viene da Zurigo, ma ha origini venezuelane, anche il relatore della serata, Alfredo Brillembourg, che con il suo studio Urban Think Tank propone avanzate e originali chiavi di lettura sulle dinamiche contemporanee degli spazi abitati.

Il giorno successivo, martedì 3 settembre, la Summer School propone invece ai 100 studenti iscritti al workshop e a tutti gli interessati e addetti ai lavori un dialogo tra uno dei più interessanti architetti spagnoli Ignacio Pedrosa, protagonista in numerose mostre ed esibizioni con i suoi progetti che instaurano un confronto dialettico tra nuovo e antico, e Mauro Galantino, progettista tra i più rigorosi, interprete di un approccio originale alla modernità dell’architettura italiana secondo la tradizione del progetto urbano europeo.

Italiano, di Parma ma con cattedra a Firenze, è anche il lecturer invitato per la conferenza serale di mercoledì 4 settembre, Paolo Zermani, anche lui progettista originale e colto, capace di interpretare la migliore tradizione italiana in tema di progetto architettonico con uno sguardo sulla dimensione del sacro in architettura.

Il ricco e intenso programma di incontri e conferenze si conclude il giorno successivo, giovedì 5 settembre, con la discussione intorno al numero 168 della rivista di architettura Lotus. E’ il risultato della collaborazione tra il magazine italiano, diretto da Pierlugi Nicolin, e la Summer School OC che si concretizza anche in una sessione della mostra OCiam, aperta al Padiglione Vegezzi e che verrà inaugurata il prossimo 11 settembre.

Dopo avere preso in esame la tesi sulla complessità e ambiguità dei confini espressa dal biologo Gould e dal sociologo Sennett, con il nuovo numero Lotus riporta all’architettura e al territorio antropizzato queste tematiche e scopre alcune specifiche manifestazioni dei limiti e dei bordi in certe espressioni progettuali. Sono temi centrali nelle riflessioni degli studenti sui casi studio piacentini e influenzano profondamente il modo di concepire un edificio, la rappresentazione e l’interpretazione dell’idea di un incrocio, il dar forma a progetti infrastrutturali o a spazi aperti complessi, come un lungofiume.

Venerdì 6 settembre invece gli studenti saranno chiamati a presentare i loro lavori in fieri davanti ad una Commissione di docenti.